Bahçeli: Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Türkeş'in kabrine karanfil bıraktıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli’nin gündeminde PKK’nin silah bırakması ve yeni anayasa çalışmaları vardı.

Sevinçli bir iklimde Kurban Bayramının idrak edildiğini belirten Bahçeli, "Sevinçli bir iklimden kastım, terörsüz Türkiye hedefine yürüyüşün bu bayramla daha da güçlenerek devam etmesi halidir." dedi.

Abdullah Öcalan’dan bir kez daha PKK’nin kurucu önderi olarak bahseden Bahçeli, örgütün feshine ve silah bırakmasına atıf yaptı.

Bundan sonrasında demokratikleşme süreci ve insan hakları çerçevesinde güçlenerek, Türkiye’yi kalıcı ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşme açısından bir süper güç olma yolunun hedef olarak kabul edildiğini söyledi.

Bahçeli, "O sebepten dolayı, bugünkü bayram geçmiş dönemlerde yaşanan acılı ve Türkiye'yi karanlığa sürükleyen dönemlerin çok ötesinde önemli bir bayram olarak kabul edilmeli. Bayramın da manasına uygun hareket edilmeli." diye konuştu.

CHP’ye: Atatürk'ün izinde gitmelerini tavsiye ediyorum

Tüm siyasi partiler ve yöneticilerinin topluma moral veren ifadeler kullanmasının önemli olduğunu söyleyen Bahçeli, toplumsal gerginliğe, çatışmaya ve sokağa davete gerek duyulmaması gerektiğini ifade etti. Hedefinde de CHP Genel Başkanı Özgür Özel vardı.

Bahçeli, "Dolayısıyla öncelikle bütün siyasi partilere ve hassaten de CHP’nin değerli yöneticilerine, CHP’nin mensuplarına Saraçhane'den çıkıp Ankara yolunda, Atatürk'ün izinde gitmelerini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki dönemler için bunun hazırlığını yapalım. Yoksa 'kafamın tası attı, şunu şöyle edecek, böyle edecek.' Bu sokaklarda taslara gerek yok, akla ihtiyaç vardır. Türkiye'nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı vardır." dedi.

Anayasa tartışmaları

Bahçeli daha sonra konuyu yeni anaysa tartışmalarına getirdi. Şu söyledi:

"Önümüzdeki dönemde, yani bayram sonrasında hazırlanacak olan anayasal çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemli bir görev üstlenmesi suretiyle Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlamasını da arzuluyoruz. Bunu millet olarak da temenni ediyoruz. Yani darbeler anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı, siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir.

İkinci olarak Siyasi Partiler Kanunu, üçüncü olarak seçim sistemi gözden geçirilmelidir. Dördüncü olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha verimli çalışabilmesi için iç tüzüğü güncellenmeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını herkese hissettirecek bir anlayışa sokulmalıdır. Meclis tartışmalarını da artık Meclis'e yakışır bir üslup içerisinde, karşılıklı anlayış, sevgi ve kardeşlik bağında devam etmelerini sağlayacak bir yapıya ulaştırmalarında yarar vardır. Artık bütün siyasi partiler Türkiye için vardır, Türkiye Partisi olmak mecburiyetindedir."

Açıklamasının ardından Bahçeli, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

(HA)