Bahçeli: Uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet ile mürettebat için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil’in de yer aldığı beş kişilik Libya heyetinin yanı sıra üç kişilik mürettebatın da hayatını kaybettiğini hatırlattı.

“Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür” diyen Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya’nın acısı elbette Türkiye’nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya’ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.”

Ne olmuştu? Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan dün (23 Aralık) akşam saatlerinde kalkan ve Libya’nın başkenti Trablus’a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet, Haymana civarında düştü. Uçakta, resmî bir ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askerî Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub’dan oluşan beş kişilik Libya heyeti ile üç kişilik mürettebat bulunuyordu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin açıklamalarında, saat 20.52 itibarıyla Haymana ilçesi civarında uçakla irtibatın kesildiğini; 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbar üzerine jandarma, AFAD, emniyet, sağlık ve UMKE ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini; olay mahalline saat 22.00 sıralarında ulaşan jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde ise uçağın parçalarına ulaşıldığını aktardı. Bakan Yerlikaya, enkaz alanının yaklaşık 3 kilometrekarelik bir alana yayıldığını belirterek, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde enkaz alanında saat 02.45’te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20’de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır” ifadelerini kullandı.

