Bahçeli: Türkiye hukuki davalardan süratle kurtulmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iç ve dış siyasi gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara, yargılama süreçlerine ve birçok konu başlığına değinen Bahçeli’nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Sahte diploma incelenmeli”

“ LGS ve sahte diploma ekseninde devamlı mesafe alan kara kampanyanın toplumsal güven ve huzuru baltalamayı hedef alan terörsüz Türkiye hamlelerini boşa düşürmeye çalışan sinsi bir tertip olup olmadığı da ince ayrıntısına kadar değerlendirilmelidir.

Organize sahtekarlık ve dolandırıcılık çeteleriyle mücadele kuşkusuz sonuna kadar sürdürülmelidir. Fakat zarfa bakarken mazrufun gözden kaçırılmaması, satıhta dururken asıl kök ve kaynağın ihmal edilmemesi milli güvenliğimiz, sosyal ve toplumsal güven bağlarımız açısından mecburidir.

“Türkiye hukuki davalardan süratle kurtulmalı”

Buna ilave olarak Türkiye’nin ağırlaşan belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır.

Adli tatilin bitimiyle beraber yargıyı saran mesnetsiz tartışma ve sürtüşmelerin kesinkes sonlandırılması, süregelen soruşturma ve kovuşturmaların bir an evvel tamamlanması demokrasi ve hukuk güvenliği bakımından önceliğimiz olmalıdır.

"Komisyona özveriyle katkı sunacağız"

Ayrıca ve daha mühimi ‘Terörsüz Türkiye’ hedefine yaklaştıkça bayatlamış ve geride kalmış yapay ve cepheleştirici tartışmaların bir kez daha tedavüle sokulma hatasıdır.

Unutulmamalıdır ki hepimizin müşterek kişilik ve kimliği, müşterek irade ve iftiharı, herkes eşittir Türkiye anlayışında temerküz eden müşterek kuvvet ve değeri büyük Türk milletidir.

Bugüne kadar iki toplantı gerçekleştiren, üçüncüsünü de yarın yapacak olan mezkur komisyonun geniş çaplı mutabakat ve meşveretle ‘Terörsüz Türkiye’nin yasal, hukuki, demokratik ve siyasi mukaddimesini hazırlayacağı yüksek ümit ve inancımızdır. Milliyetçi Hareket Partisi samimiyet, sağduyu ve özveriyle komisyon çalışmalarına katkı sunacaktır.

İsrail'e tepki: Dünya ayağa kalkmalı

İsrail’e tepki gösteren Bahçeli, 'İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun Gazze’yi yutma hevesi kursağında bırakılmalıdır' dedi, Hamas’ın ‘onurlu mücadelesi’nin desteklenmesi gerektiğini söyledi:

Ne hazin, ne tarifsiz bir acıdır ki, özellikle Gazze’de yıkım, trajedi ve insani felaket sürekli tırmanmaktadır. Ölen ve öldürülen bebekler, çocuklar, kadınlar, ezcümle masumlar; gömülenler de cansız bedenlerin yanı sıra insanlık ve insani mirastır.

Filistinli kardeşlerimiz barbar bir ablukanın ateş hattındadır. Gazze açlığa, susuzluğa, ilaçsızlığa, her türlü soysuz baskıya mahkum haldedir. Soykırım suçlusu, insanlığın utanç yüzü, eşine benzerine az rastlanır canilik markası olan Netenyahu’nun Gazze’yi işgal (ve bir adım sonra da ilhak) planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir.

Birleşmiş Milletler’in derhal harekete geçmesi, en azından canlılık emaresi göstermesi, tedarik edilecek çok katılımlı ‘Barış Gücü’yle Gazze’de hüküm süren katliam ve Siyonist projeye darbe indirmesi artık hayat memat konusudur.

"Hamas desteklenmelidir"

Ülkesini ve vatan topraklarını cesaretle, meşru ve haklı gerekçelerle savunan Hamas’ın onurlu mücadelesi müzahir çevreler tarafından desteklenmelidir. İsrail’in bölgemizde sahnelediği dehşet kampanyasına, en ileri düşmanlıklara sabır ve tahammül kalmamıştır.

Türkiye’nin İsrail’e karşı göstermiş olduğu tepki ve itirazlar haklıdır, haysiyetlidir, hukukidir, elbette ziyadesiyle isabetlidir. Bunlar oluyorken ülkemizde yaşanan ve gündeme yansıyan manidar ve müessif iddiaların çok yönlü araştırılması, sistematik şekilde icra edilen dış bağlantılı istihbarat operasyonlarıyla ilişiğinin olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır."

