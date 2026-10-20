Bahçeli: Toplumsal mutabakat ve güven önemli

*Suriye'deki entegrasyon sürecinin tarihi önemde olduğunu belirten Bahçeli, Kıbrıs konusunda Birleşik Kıbrıs Federasyonu'nun Türk egemenliği için felaket olacağını ifade etti. Fon soruşturmasını "arınma fırsatı" olarak değerlendiren Bahçeli, belediyelere yönelik soruşturmaların hukuki zeminde ele alınması ve mahkemelerin siyasi gösteri yeri yapılmaması gerektiğini savundu.

*MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nin kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak süreçte akıl, hukuk ve toplumsal mutabakatın önemli olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile “Terörsüz Türkiye” hedefini değerlendiren Bahçeli, sürecin kararlılıkla yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Barış ve Demokratik Toplum Süreci’nin Türkiye’nin gelecek tasavvurunun en önemli hedeflerinden biri olduğunu belirten Bahçeli, “Bu süreçte kararlılık kadar akıl, güvenlik kadar hukuk, devlet otoritesi kadar toplumsal mutabakat ve güven de önemlidir” dedi.

Suriye’deki entegrasyon sürecine dikkat çekti

Suriye’de yürütülen entegrasyon sürecinin Türkiye açısından tarihi önemde olduğunu söyleyen Bahçeli, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta Türkiye’ye yönelik provokasyonların sürdüğünü öne sürdü.

Kıbrıs’ın Türkiye’nin güvenlik doktrini açısından stratejik önem taşıdığını belirten Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcileri ile Kıbrıs Rum tarafı arasındaki temasları takip ettiklerini söyledi.

Kapalı Maraş’ın Birleşmiş Milletler yönetimine verilmesi ve Gazimağusa Limanı’nın Avrupa Komisyonu gözetiminde işletilmesine yönelik iddialara değinen Bahçeli, “Birleşik Kıbrıs Federasyonu ham bir hayaldir ve Türk egemenliğinin de felaketidir” ifadelerini kullandı.

Fon soruşturmasını “arınma fırsatı” olarak değerlendirdi

Finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere ve fon soruşturmasına da değinen Bahçeli, soruşturma kapsamında gündeme gelen iddiaların hukuk çerçevesinde ele alınması gerektiğini söyledi.

Kanunsuzluk ve piyasa bozucu işlemlere ilişkin iddialarda sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Bahçeli, soruşturmanın “aklanma ve arınma fırsatı” olarak görülmesi gerektiğini savundu.

Bahçeli, mağduriyetlerin giderilmesinin ve sorumluların ortaya çıkarılmasının önemine işaret ederek dar gelirli yurttaşların beklentilerinin karşılanması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı’nın devletin kimseyi mağdur etmeyeceği yönündeki açıklamasını da hatırlattı.

“Mahkemeler siyasi gösterilerin yeri değildir”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere belediyelere yönelik soruşturmalara da değinen Bahçeli, ihale, imar, ruhsat, taşınmaz, iştirak ve kamu harcamalarına ilişkin iddiaların hukuki zeminde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Devam eden yargılamalar üzerinden siyasi polemik yürütülmesini eleştiren Bahçeli, ilgililerin kendilerine yöneltilen iddialara hukuk çerçevesinde yanıt vermesi gerektiğini savundu.

Bahçeli, “Mahkemeler, siyasi gösterilerin değil, savunma hakkının esas alındığı yerlerdir” dedi.

Basın özgürlüğü açıklaması

Basın özgürlüğü tartışmalarına da değinen Bahçeli, özgür basının demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu söyledi. Medya kuruluşlarının kamuoyunu bilgilendirme görevini özgürce yerine getirmesi gerektiğini belirten Bahçeli, basın özgürlüğünün hukuki sorumlulukla birlikte değerlendirilmesini istedi.

Bahçeli, “Basın özgürlüğü suç işleme özgürlüğü değildir, olmamalıdır” ifadelerini kullandı.

İsrail’in politikalarını eleştirdi

Konuşmasında bölgesel gelişmelere de yer veren Bahçeli, İsrail’in bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden politikalar izlediğini söyledi.

İsrail’in saldırılarının sona ermesi için uluslararası topluma caydırıcı ve kararlı tutum alma çağrısı yapan Bahçeli, Yemen kaynaklı istikrarsızlığın ve Suudi Arabistan’da sivilleri hedef alan Husi saldırılarının sona erdirilmesi için çok taraflı diplomasi mekanizmalarının işletilmesi gerektiğini belirtti.

(EMK)