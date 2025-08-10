ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 10 Ağustos 2025 15:26
 ~ Son Güncelleme: 10 Ağustos 2025 15:31
1 dk Okuma

Bahçeli: Süreç ile ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM’de faaliyet gösteren komisyonun çalışmalarını önemsediklerini ve tüm siyasi partilerin de çalışmalara destek vermesinin önemli olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bahçeli: Süreç ile ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'i kabul etti.

MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, PKK’nin silah bırakması ve gelişmelere dair konuşuldu.

Bahçeli, PKK’nin silah bırakmasının ardından yürütülen süreç ile ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini ifade etti.

Bahçeli, TBMM’de faaliyet gösteren komisyonun çalışmalarını önemsediklerini ve tüm siyasi partilerin de çalışmalara destek vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Bahçeli, "PKK terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın fesih çağrısına tamamen uygun davranmasının beraberinde yaşananların olumlu gelişmelere kapı araladığını ifade ederek, silahları gömmeyip, yakmanın da anlamlı bir tavır olduğunu" belirtti.

Bahçeli, silahı gömmenin, sonra çıkarılıp tekrar kullanılabileceği manasına gelebileceğini ancak yakmanın “bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz” anlamını taşıdığını ifade etti.

MHP olarak samimiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bahçeli, “Kürtlerin de sürdürülen çalışmaları sahiplenmesi ve istisnasız şekilde destek vermesinin, sürecin başarıyla tamamlanmasının teminatlarından olduğunu” vurguladı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Devlet Bahçeli MHP süreç
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git