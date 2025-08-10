Bahçeli: Süreç ile ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekliyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'i kabul etti.

MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, PKK’nin silah bırakması ve gelişmelere dair konuşuldu.

Bahçeli, PKK’nin silah bırakmasının ardından yürütülen süreç ile ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediğini ifade etti.

Bahçeli, TBMM’de faaliyet gösteren komisyonun çalışmalarını önemsediklerini ve tüm siyasi partilerin de çalışmalara destek vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Bahçeli, "PKK terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın fesih çağrısına tamamen uygun davranmasının beraberinde yaşananların olumlu gelişmelere kapı araladığını ifade ederek, silahları gömmeyip, yakmanın da anlamlı bir tavır olduğunu" belirtti.

Bahçeli, silahı gömmenin, sonra çıkarılıp tekrar kullanılabileceği manasına gelebileceğini ancak yakmanın “bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz” anlamını taşıdığını ifade etti.

MHP olarak samimiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bahçeli, “Kürtlerin de sürdürülen çalışmaları sahiplenmesi ve istisnasız şekilde destek vermesinin, sürecin başarıyla tamamlanmasının teminatlarından olduğunu” vurguladı.

(RT)