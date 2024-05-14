Bahçeli: Sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında konuştu.

Konuşmasında, kamuoyunda “etki ajanlığı” olarak gündeme gelen yasa değişikliğini eleştirenleri hedef aldı.

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“Gizli tanık ifadeleriyle karalama kumpasını”

Devlet Bahçeli, “bugünlerde iç işgal cephesinde toplanıp emniyet ve yargı içine yuvalanmış soysuz ve kripto çetelerin yeniden Türkiye üzerinde hesap yaptığının görüldüğünü” dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kan içen vampirlerin aklını başına alması, etrafımızda iftira ve ihanet duvarı örmeye kalkışmalarının ağır sonuçları olacağını bilmeleri, akıbetleri için 15 Temmuz gecesine dikkatle bakmaları ikaz ve ihtarımdır. Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı taşırmasınlar. Maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz.

Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir; nitekim hedef MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun.

Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, haşhaşidir; emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir.

Bakalım temiz eller operasyonu nasıl oluyormuş, hepsine göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur.

Meclis gündemine gelecek olan 9. Yargı Paketi'nde, casusluk suçu ile ilgili yeni düzenlemeden rahatsız olanlar çok iyi araştırılıp incelenmelidir.

Yurt içinden ve yurt dışından hain FETÖ'cülerin, onlara sözcülük yapan satılmış, devşirilmiş sözde gazetecilerin bedel ödemesi yakındır ve kaçınılmazdır.”

CHP’den yanıt: Demokrasimizin geleceği açısından kaygı verici

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Bahçeli’nin konuşmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

“MHP Lideri’nin bugünkü grup konuşmasında emniyet ve yargıda MHP ve AKP aleyhine kadrolaşma iddiasıyla 15 Temmuz hatırlatması ve etki ajanlığı üzerinden “cezasız kalmayacak gazeteciler” açıklaması, demokrasimizin geleceği açısından kaygı vericidir.”

(AS)