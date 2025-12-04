Bahçeli: Son düzlüğe girildi, zaman kalmadı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkgün’de yayımlanan röportajlar serisinin bugün yayınlanan kısmında sürece, İBB soruşturmasına ve Papa’nın ziyaretine kadar pek çok değerlendirmede bulundu.

Bahçeli'den, 'süreç' açıklaması: Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır

Bahçeli, süreç komisyonun dinleme ve istişare aşamasının geride kaldığını belirterek, sırada geçiş sürecini ilgilendiren raporun yazımı olduğunu söyledi. Bahçeli, tayin ve tespit edilecek yol haritasıyla 2026’dan itibaren “Terörsüz Türkiye”nin vasat ve varlık bulması gerektiğini kaydetti.

"Son düzlüğe geçilmiştir"

"Dinleme ve istişare aşaması geride kalmıştır" diyen Bahçeli, komisyonun İmralı ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"Komisyonun üç değerli milletvekili İmralı’da PKK’nın kurucu önderiyle görüşmüştür. Şimdi sırayı geçiş sürecini ilgilendiren Komisyon raporunun yazımı almıştır. Bundan mütevellit, yasal düzenlemelerin ikmali için TBMM’de ortak bir iradenin tecelli edeceğine inanıyorum. Sürecin siyasi, demokratik ve hukuki boyutunun süratle yapılabilmesi için bugüne kadar sergilenen özverinin aynısıyla devamını temenni ediyorum. Tayin ve tespit edilecek yol haritasıyla 2026 yılından itibaren Terörsüz Türkiye vasat ve varlık bulmalıdır. Zaman kalmamıştır. Son düzlüğe geçilmiştir."

Kılıçdaroğlu’na destek

CHP’ye ve İBB soruşturmasına dair konuşan Bahçeli, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"CHP, maalesef tarihin yanlış yerinde duruyor. CHP’nin mahkeme kapılarına düşmesi öncelikle bir hukuk konusudur. Buna rağmen bu partinin iç denge ve düzene kavuşması temennimdir. Ne var ki CHP’de işler sarpa sarmıştır. CHP yönetimine karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğru bir çağrıdır. Dün Sayın Kılıçdaroğlu’nu ağlayarak ve tezahüratlar eşliğinde uğurlayanlar, şimdi kapıyı göstermektedir. Görülen odur ki, CHP üç S’li bir alanda bocalamaktadır: Söğütözü, Saraçhane ve Silivri. Rüşvet, yolsuzluk ve irtikap davaları Aziz Atatürk’ün partisini mahvı perişan etmiştir."

İBB soruşturması

"CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru ve omurgalı bir tavır değildir. Aynada başka bir şey görmek istiyorlarsa aynayı değil aynanın karşısındaki görüntüyü değiştirmeleri akla yatkın en makul tercihtir. Yüzyılın en vahim yolsuzluğunun aydınlanması ve adaletin tecellisi şart. Bizim de Türk yargısına güvenimiz tamdır. Sayın Özgür Özel’in savcı ve hâkimlerimizle uğraşması, her vahim iddiayı siyasileştirerek karalaması doğru değildir."

"Gizli propaganda"

Papa’nın Türkiye’ye ziyaretine de değinen Bahçeli şöyle konuştu:

"Bizim eleştiri noktamız Papa’nın Vatikan Devlet Başkanı olarak yaptığı temaslar değil, Katolik dünyasının ruhani lideri olarak gerçekleştirdiği, hattı zatında şova dayalı dini ve tarihi ritüellerle milletimizi rahatsız etmesidir. İznik Neofitos Bazilikası’ndan tutun da, İstanbul Maçka’da kurulu bulunan Wolkswagen Arena’daki ayinlere varıncaya kadar sahnelenen gizli propagandaya ve kapalı devre işlenen mesajların muhtevasına esastan ve usulden itirazımız vardır.

"Seyirci ve suskun kalamayız"

"1700 yıl önce toplanan bir konsilin, bu topraklardaki ilk başkentimiz olan İznik’ten tekrar canlandırılma hevesine, İznik yerine Nicaea’yı ikame etme sinsiliğine seyirci ve suskun kalamayız. İslam aleminin arasına nifak tohumları saçanların, Müslümanı Müslümana kırdıranların, Hıristiyanlığı birleştirme ve bu dini özellikle Asya merkezli yayma çabalarına İznik’in alet edilmesi, burayı sıçrama alanı olarak görmeleri inanç ve itikat onurumuzun hiçe sayılmasıdır.

"Ne sonu ne de sonucu olacak"

"İznik’in kurtuluş yıldönümü olan 28 Kasım 1922’nin 103’üncü yıldönümünde, Haçlı seferlerinin başladığı 27 Kasım 1095’in 930’ıncı yıldönümünde, 1700 yıllık bir hesabın kararmış sayfalarını tekrar açmanın, akılları karıştırmanın, bulanık suda balık avlamanın, Allah indinde son din olan İslam’ın üzerinde kara bulutlar dolaştırmanın ne sonu ne de sonucu olacaktır. 1700 yıl sonra yapılan ikinci konsil ise sembolik dini bir merasimden daha çok nevzuhur bir hakimiyet üretme ve sürdürme fırsatçılığıdır."

(AB)