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Yayın Tarihi: 8 Ekim 2024 11:54
 ~ Son Güncelleme: 8 Ekim 2024 12:21
2 dk Okuma

Bahçeli: Siyasette hiç kimseyle konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "DEM'e düşen sorumluluk, uzanan elin kıymet hükmünü anlaması, Türkiye partisi olma yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bahçeli: Siyasette hiç kimseyle konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur
*Fotoğraf: MHP sosyal medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubu toplantısında konuştu.

Bahçeli, yeni yasama yılının açılışında DEM Parti ile sıkışmasına değindi.

"Biz durduk yere el vermeyiz" diyen Bahçeli, “Siyasette hiç kimseyle, hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz, konuşup çözemeyeceğimiz bir şey yoktur” dedi.

Bahçeli’nin konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Doğaçlama olmayan bu iyi niyetli tutumumu siyasi nezaketten öte önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı çarpışması ve yeni anayasa için cephe genişletme çabası olarak görenler mayın tarlasında söğüt gölgesi arayan zavallı biçarelerdir.

"Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el, İlk Meclis’in ve Sayın Cumhurbaşkanımızın isabetli sözlerinin meşale gibi yanan aydınlığıdır. Uzattığım el, gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenenin temenni ve teklifidir.

"Biz, gelişigüzel, keyfe keder, can sıkıntısından, anlık dürtülerle, dümenden ve düzenden el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz, öylesine yerimizden kalkıp da el sıkmanın merakına tevessül ve teşebbüs etmeyiz.

"DEM’e evvela düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir. Hiç kimseyle tarla davamız yoktur.

"Küresel ve bölgesel mahiyetli sıcak gelişmelerin hafife alınır, yabana atılır, kenara itilir bir yanı ciddiyet ve celadetle dile getiriyorum ki, kalmamıştır. Çünkü Türkiye’miz sınırların haricinden aşırı ve anormal tehdit sarmalındadır. Milli güvenlik sorunlarımız kabarmış ve katlanmıştır."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
MHP devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli MHP
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Bugün 00:24
/haber/aysegul-dogan-bir-arada-yasam-projesine-bir-sans-tanimak-gerek-300492
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