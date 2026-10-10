Bahçeli: Siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı’daki kişinin de hakkıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin açıklamasında, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın barış sürecinde “siyasallaşma koordinatörlüğü” sorumluluğunu üstlenmesinin hakkı olduğunu söyledi.

“Terörle mücadelede geri dönüş yoktur” diyen Bahçeli, “Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözümüz sözdür. Ne söylemişsek arkasındayız” dedi. Bahçeli, fon soruşturmasına ilişkin tartışmalarda ise bir suç varsa gereğinin yapılması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 24. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı sürece ve fon soruşturmasına ilişkin açıklamalar yaptı.

Fon soruşturması: Bir suç varsa gereği yapılmalı

Bahçeli, Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

İddialar araştırılmadan suçlamalarda bulunulmaması gerektiğini söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu:

“Bu konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre değişik yorumlar yapıyor. Hukuken araştırılmadan, sorgulamalar yapılmadan yapmak doğru değildir. Araştırılmadan, soruşturma yapılmadan herkesi suçlamak yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Bu anlaşmazlık siyaseti gerginleştirir. İftira, yalan ve dolana çok büyük fırsat tanır.

“Bakanlarımıza sonuç almadan böyle bir suçlama yapmak siyasete ihanettir. İnsanlığa saygısızlıktır. Bu memlekete hizmet edecek her insan eli öpülecek insandır. Bir suç varsa gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Sabırla beklemekte fayda var. Meclis faaliyettedir, yargı faaliyettedir.”

“Terörle mücadelede geri dönüş yoktur”

Bahçeli, PKK’nin feshi ve silah bırakma sürecine ilişkin değerlendirmesinde, “Terörsüz Türkiye” hedefinin devlet politikası haline geldiğini söyledi.

Sürecin yürütme, yasama ve yargı organları üzerinden ilerleyeceğini belirten Bahçeli, Türkiye’yi yeniden çatışmaya ve ayrışmaya sürükleyebilecek söylem ve davranışlardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, Meclis’te komisyonların oluşturulduğunu ve ilgili yasal düzenlemenin kabul edilerek uygulama aşamasına geçildiğini belirterek, sıradaki aşamada yasa kapsamında öngörülen kurumların kurulması ve faaliyete başlaması gerektiğini söyledi.

“Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir” diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

“Onun için herkes, bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. Yasanın öngörmüş olduğu kurumlar kurulmalı ve herkese de bu manada sorumluluk istiyorlarsa o sorumluluğu da vermek lazımdır.”

Bahçeli, barış sürecinde Abdullah Öcalan’a da sorumluluk verilmesi gerektiğini söyledi. Öcalan’ın “siyasallaşma koordinatörlüğü” görevini üstlenmesini savunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Bunlardan bir tanesi de barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı’da bulunan kişinin de hakkıdır. O sıfatı da ona vermek suretiyle olayları tamamen feshetmek, silahları bırakmak, devlete isyan etmek ve siyaseten şiddet kullanmaktan 27 Şubat 2025’te, 27 Şubat 2026 tarihinde yapmış olduğu tutarlı ve değerli açıklamalarını kabul ederek, toplum olarak tam destekle Türkiye Cumhuriyeti’nin bu politikasına devam etmelerini sağlamak lazımdır.”

“Ne söylemişsek arkasındayız”

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” sürecinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uyum içinde hareket ettiklerini söyledi.

Erdoğan’ın Meclis’le birlikte sürece ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bahçeli, Türkiye’nin terörden arınması ve bölgede lider ülke konumuna gelmesi hedefinden söz etti.

Bahçeli, açıklamasını şöyle tamamladı:

“İnşallah Türkiye terörden arınmış, bölgede lider ülke konumuna gelmiş ve huzur içinde, kardeşlik içinde yaşayacak bir toplulukla kardeşlik ruhuyla Türkiye’yi ayağa kaldırmak ve hedefe koşturmak için gerekli çabayı göstermek hepimizin görevidir.

“Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözümüz sözdür. Ne söylemişsek arkasındayız. Geri dönüşümüz de yoktur. Bunu da herkes bilmesi lazımdır.”

(EMK)