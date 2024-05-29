Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Olcay Kılavuz'u danışmanlıktan çıkardı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Sinan Ateş cinayeti dosyasında şüpheli olarak adı geçen ancak siyasi koruma altında olması dolayısıyla ifadesine başvurulamayan Olcay Kılavuz’un danışmanlık görevine son verdiği bildirildi.

Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz X hesabından paylaştığı mesajda "Olcay Kılavuz’un Bahçeli’nin danışmanlığı görevine son verildi[ğini]" duyurdu.

Olcay Kılavuz’un Bahçeli’nin danışmanlığı görevine son verildi. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) May 28, 2024

Saymaz, Sözcü TV'den İpek Özbey'e yaptığı açıklamada da Olcay Kılavuz'un Danışmanlıktan Cumartesi günü çıkarıldığını, gerekçesinin de muhalif kanal Halk TV'den Seyhan Avşar'a demeö vermesi ve bu demecinde Sinan Ateş cinayetinde fail olarak adı geçen ülkücülere yönelik olarak kullandığı nitelemeler olduğunu öğrendiğini belirtti.

Ali Yerlikaya'nın Bahçeli ziyareti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya salı günü Bahçeli’yi TBMM’deki makamında ziyaret etmişti.

Kılavuz'un Yerlikaya'nın ziyareti sonrasında Bahçeli'nin danışmanlığından çıkarıldığı haberlerinin yayılmasına karşın Saymaz, Bahçeli'nin kararını daha önce verdiğni, bu ziyaretin Olcay Kılavuz'un görevinden alınmasında etkisi olmadığını söyledi.

Olcay Kılavuz kimdir?

Olcay Kılavuz adı eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022’de öldürülmesi dolayısıyla başlatılan soruşturmada öne çıktı.

Kılavuz, 2012’de Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı’na getirilmş, 2018 Genel Seçimleri’nde Mersin'den MHP Milletvekili olarak TBMM'ye girince Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevinden ayrılmıuştı.

KIlavuz 2023 Genel Seçimleri’nde Mersin’den dördüncü sıra adayı oldu ve yeniden milletvekili seçilemeyince MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM danışmanı olarak görevlendirildi.



Sinan Ateş cinayeti dolayısıyla aranan şüpheli eski Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın, 6 Ocak’ta Kılavuz’un evinde onun direnmesine karşın gözaltına alındığı, ancak Demirbaş’ın gözaltı tutanağı kaybolduğu için savcılığın Kılavuz hakkında işlem yapamadığı iddia edildi.

(AEK)