Bahçeli: "Seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir"

Cumhur İtifakı'nın küçük ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli devam eden "diyalog" sürecinin "silah bırakma" faslı ve son günlerde kendisine atfen gündeme getirilen "erken seçim" konularında bir yazılı açıklama yayımladı.

Bahçeli, sağlık durumu nedeniyle uzunca bir süredir bu tür açıklamalar için partisinin TBMM grup toplantılarında konuşamıyor ve Türkgün gazetesi üzerinden yazılı beyanlarda bulunmayı tercih ediyor.

Bahçeli siyasi gündeme ilişkin son açıklamalarını "23 Nisan Mesajı" kapsamında gene Türkgün gazetesinde yayımladı.

Devlet Bahçeli'nin özellikle siyasal yorumcu Mümtazer Türköne'nin hafta başında Cumhur İttifakı'nda Erdoğan ve Bahçeli arasında Türkiye'nin siyasi düzeninin geleceği konusunda görüş farklarının derinleştiği ve MHP Genel Başkanı'nın ittifakı dağıtarak Türkiye'yi erken genel seçimlere götüreceğine ilişkin beyanları dolayısıyla diyecekleri merak ediliyor ve "erken seçim" odaklı tartışmalar yoğunlaşıyordu.

"Seçimler zamanında yapılacak"

MHP lideri, yazılı açıklamasında erken seçim iddialarını yalanladı ve seçimlerin zamanında yapılacağını söyledi. Bahçeli öte yandan Mümtazer Türköne'nin Bahçeli'nin gelecek siyasal düzen tasavvurunda merkezi bir rol oyanayacağını düşündüğünü söylediği CHP'yi ve lideri Özgür Özel'i de karaladı: "CHP artık tehlikeli bir siyasi odaktır. Milli güvenliğimiz ve demokrasi hayatımız adına zehirli bir siyasi organdır." dedi.

Bahçeli "23 Nisan Mesajı"nın sonunda kendisine atfedilen "erken seçim" iddialarına karşılık verdiği bölümde "Cumhur İttifakı" ve "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ne de iman tazeledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle TBMM daha da etkinlik kazanmış, asıl fonksiyonuna tam olarak kavuşmuş, denge ve denetleme vasfı tescillenmiştir. İlaveten kuvvetler ayrımı netleşmiş, kesinleşmiştir. TBMM, Türk milletinin alın teri, göz nuru, cepheden cepheye verdiği kurtuluş mücadelesinin ilelebet yaşayacak iradesinin mümtaz bir tecelligahıdır. Gazi Meclis, CHP’ye ve müfteri koalisyonunun tahriklerine takılmadan, daha güçlü, gerçek işlev ve tarihi mirasına daha da sahip bir mevkie erişmiştir. Büyük Millet Meclisinin açılması, aziz milletimizin varlığına ve bekasına yönelmiş dayatmalar karşısında neleri göze alıp, neleri başarabileceğinin de imrenilecek bir numunesini teşkil etmiştir. Gerek Büyük Millet Meclisi'nin açılış şartları, gerekse sonradan yaşanan siyasi, sosyal gelişmelerin tamamı; milletimizi küçümseyen, onuruna ve mukaddesatına el ve dil uzatmaya yeltenen, gücünü sınamaya kalkışan mihrakları nasıl bir akıbetin beklediğini anlamaları açısından da tarihi ihtar belgesi olmuştur. Bu nedenle, Millet Meclisimizin açılması ile başlayan sürecin manasını ayrıntıları ile bilmenin, devlet ve millet hayatımızda yeniden karşımıza çıkan benzer tehditlerin doğru anlaşılması bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. En karamsar ortamda, en müşkül anlarda bile Türk milletine gücü yetmeyenlerin, bugün yeni maceralarla şanslarını bir kez daha denemeye kalkışmaları bu açıdan boş bir gayret olacaktır. TBMM görevinin başındadır, açıktır, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalpgahı, Türk milletinin ta kendisidir. "Niyet okuyuculuğa heves eden çürükler"e yanıt Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir.

Türköne: "Üstüme alınmıyorum"

"Erken seçim" tartışmalarını tetikleyen ve bu olasılığı Devlet Bahçeli'nin "barış" ve "Kürt kimliği"ne ilişkin yaklaşımlarının siyasi çerçeveye kavuşması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin "hukuka" dayandırılması zorunluluğuyla ilişkilendiren Türköne "Bahçeli'nin sözlerini üzerime alınmıyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı'nın açıklamalarının. kamuoyunda yankılanması üzerine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mümtaz’er Türköne, "Benim analizim Çözüm Süreci'ne dairdi. 'Çözüm süreci yürümezse erken seçim kaçınılmaz olur' dedim. Hukuka dönülmezse çözüm süreci yürümez. Hâlâ aynı görüşteyim." dedi.

Bahçeli'nin sözlerini üstüme alınmıyorum. Benim analizim Çözüm Süreci'ne dairdi. "Çözüm Süreci yürümezse erken seçim kaçınılmaz olur" dedim. Hukuka dönülmezse Çözüm Süreci yürümez. Hala aynı görüşteyim. — Mümtaz'er Türköne (@Mumtazer) April 22, 2025

(AEK)