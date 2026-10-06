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YT: Yayın Tarihi: 06.10.2026 12:10 6 Ekim 2026 12:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.10.2026 12:20 6 Ekim 2026 12:20
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Bahçeli seçim için tarih verdi, süreç yasası çağrısı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılındaki ilk Meclis Grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bahçeli seçim için tarih verdi, süreç yasası çağrısı yaptı
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Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İhtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır" dedi. Bahçeli ayrıca, seçimlerin 2028'de yapılması gerektiğini ve Erdoğan'ın tekrar aday olabileceğini söyledi.

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Yasal adım çağrısı

Bahçeli, "Milletimizin kararı nettir. Türkiye'ye yeni yasama yılıyla birlikte bir taraftan 'terörsüz Türkiye' hedefinin hukuki ve siyasi tabanının güçlendirilmesine diğer taraftan demokratik standartların geliştirilmesi hukuk devletinin kurumsal kapasitesinin arttırılması ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesi ile sosyo-ekonomik şartların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla milletimizin beklentilerini karşılayacaktır. 7595 sayılı kanun çerçevesinde oluşturulan komisyonların çalışması kanunun yürürlüğe gireceği şartların oluşturulması bunların takip ve tespiti aynı zamanda da ihtiyaç duyulacak yeni yasal düzenlemelerin yapılması, önümüzde duran en hayati konulardan birisi olacaktır" dedi.

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Seçim açıklaması

Seçim tartışmalarına değinen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa cumhurbaşkanlığına seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem, ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan’dadır.

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Meclis'in alacağı karar çerçevesinde yenilenecek seçimlerin yine 2028 yılı içinde yapılması, istikrar ve öngörülebilirliği zedelemeyecek şekilde sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Bu yönde bir iradenin tezahürüyle gereksiz tartışmalar bitecek, belirsizlikler ortadan kalkacak, ekonomik güven artacak, ülkemiz attığı tarihi adımlarla dolu dizgin yoluna devam edebilecektir."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Devlet Bahçeli erdoğan çözüm süreci
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