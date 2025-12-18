Bahçeli: "Öcalan'a özgürlük" mitinginin hiçbir mahsuru yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu’nun 4 Ocak 2026’da Diyarbakır’da düzenleyeceği ''Abdullah Öcalan'a özgürlük' mitingine ilişkin soruyu yanıtlayarak açıklama yaptı.

Mitingin ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında ele alınması gerektiğini belirten MHP lideri, "Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur. Cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

"Evvela şunu söylemeliyim ki, ifade ve düşünce hürriyetinin meşru sınırları dahilinde, yürürlükteki yasa ve anayasa hükümleri kapsamında herkesin, her siyasi partinin toplanma, gösteri ve açık hava toplantısı yapmaya hakkı vardır.

"Ne var bunda?"

"Demokrasinin doğası, genel geçer ilkeleri bu hususta bellidir, bilinmektedir. CHP’nin bugüne kadar 75 miting yaptığı, irili ufaklı diğer partilerin her zemin ve platformda salon veya açık hava toplantıları düzenlediği bir ortamda DEM Parti’nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildir. Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda?

"Öcalan'ın çıkma talebi yok"

"DEM Parti’nin Türkiye partisi olma yönündeki kararlı adımlarını görüyor, değerli buluyorum. Ancak şunun da unutulmamasını ümit ediyorum; PKK’nın kurucu önderliğinin 27 Şubat 2025 tarihli çağrısında cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır. Bu çağrı bizim için tek bağlayıcıdır.

"Bundan mülhem DEM Parti’yle bölücü terör örgütünün tüm bileşenlerinin 27 Şubat çağrısının hilafına tavır ve tutum içinde olmalarının 'Terörsüz Türkiye' hedefini sekteye uğratmasa bile yavaşlatacağını değerlendiriyorum.4 Ocak 2026’da toplansınlar, taleplerini açıklasınlar, buna diyeceğim bir şey olmaz.

"Ne var ki 27 Şubat çağrısını hiç kimse gözden uzak tutmasın, bu çağrının gölgelenmesine de hizmet etmesin. Bu vesileyle Diyarbakırlı kardeşlerimi hasretle, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Olağan bir gelişmeye olağanüstü bir anlam yüklemenin hiçbir sonucu olmayacağını bilhassa paylaşmayı zaruri addediyorum.

4 Ocak mitingi

DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu, PKK lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük talebiyle 4 Ocak Pazar günü Diyarbakır İstasyon Meydanında miting düzenleyecek. Miting dün Diyarbakır Sur'da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, DEM Partili milletvekilleri ve belediye eş başkanlarının katıldıkları bir basın toplantısıyla duyuruldu.

(AB)