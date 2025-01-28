"Bahçeli'nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması tarihsel çıkışa hizmet edecek"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

DEM Parti İmralı Heyeti ile PKK lideri Abdullah Öcalan'ın geçtiğimiz hafta İmralı’da gerçekleştirdiği ikinci görüşmeye değinen Hatimoğulları, “Sayın Öcalan son görüşmede heyetimize 'Bahçeli'nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacağını' belirtmiştir" dedi.

Hatimoğulları’nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Siirt Belediye Eşbaşkanımız Sofya Alağaş’a yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Bu karar halkın iradesine, yerel demokrasiye apaçık bir saldırı ve darbedir. Belediye eş başkanlarımızı hedef alan bu saldırıları ve barış arayışlarını bu şekilde baltalamalarını kabul etmiyoruz. Bu operasyonel yaklaşımlar, gözaltılar ve tutuklamalarla bizlere geri adım attıracaklarını sanıyorlarsa bu iktidar ve yargı sistemi büyük yanılıyor.

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Grand Kartal Otel yangını: Sorumlular istifa etmeli

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de geçtiğimiz hafta çıkan yangın 78 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Türkiye’yi kolay ölümler, değersiz hayatlar ülkesi haline getirmek isteyenlerin neden olduğu bir yangın felaketi ile karşı karşıya kaldık. Rant hırsı, denetimsizlik, onlarca eve ve milyonlarca yüreğe ateş düşmesine sebep oldu.

Yitirdiğimiz canlarımızı konuşuyoruz, ihmalleri konuşuyoruz. Bu felakete kapı aralayanlar sermaye kazansın diye denetim yapmayanlardır. Otel sahibine teşvikler verilmiş, otel sahibi aldığı bu teşviklerle yüz milyonları bulan paralar kazanmış ama yangın engelleyecek alarmı verecek sistemi söndürme sistemini kurmamış.

Başta Kültür ve Turizm Bakanı olmak üzere bu felakette sorumluluğu olan bütün yetkililer derhal ama derhal istifa etmelidir. Sadece istifa yetmez, yargı önünde de hesap vermelidir.

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İkinci İmralı görüşmesinden detaylar

İmralı görüşmesinden çıkan yol haritası elbette bütün halkların merakla beklediği bir konudur. Sayın Öcalan görüşmede, 'çalışmalarıma devam ediyorum. Küresel ve ulusal krizlerin üst üste bindiği tarihsel bir dönemden geçtiğimizi' söylemiştir. Öcalan, 'Türkiye'yi demokrasi zeminine çekmek krizlerden korumak için tek çaredir' demiştir. Öcalan son görüşmede heyetimize, 'Bahçeli'nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa hizmet edeceğini' belirtmiştir.

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“Sayın Öcalan'ın çağrısı nettir”

"Sayın Öcalan görüşmede şunları ifade etmiş: 'Çalışmalarıma devam ediyorum' demiş. Kamuoyunun merakla beklediği görüşmeye ilişkin 'Türkiye toplumunu ilgilendiren bazı önemli hususları da şu şekilde sizlerle paylaşmak isterim:

Sayın Öcalan küresel ve bölgesel ve ulusal krizlerin üst üste bindiği tarihsel bir dönemden geçtiğimizi değerlendirmiştir. 'Bu üst üste binmiş kriz döneminde Kürt sorununun çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi ile ilgili oyalama, zaman kazanma, bekle-gör politikalarına tevessül etmek Türkiye halklarına yapılacak en büyük kötülür olur' demiş. Yaşanan krizlere karşı Türkiye toplumunu ve bölge halklarını korumanın yolu bellidir. Sayın Öcalan'ın çağrısı nettir. Türkiye'yi demokrasi zeminine çekmek krizlerden kurtarmanın tek çaresidir.

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“Ortaklaşmalar sorunların çözümüne katkı sağlar”

Bu kapsamda Sayın Öcalan, meseleyi şiddet ve çatışma zemininden demokratik hukuk ve demokratik siyaset zeminine çekmeyi hedeflediğini bir kez daha bu görüşmede de ısrarla vurgulamıştır.

Sayın Öcalan'ın son görüşmede vurguladığı gibi tarihin kritik dönemeçlerinde sağlanan ortaklaşmalar sorunların çözümüne katkılar sağlar. 22 Ocak tarihindeki görüşmede sayın Öcalan mevcut sorunların ancak demokratik hukuk yoluyla kökten çözümünün önemle vurgulamış.

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“Öcalan, yol haritası sunmaya hazır”

Sayın Öcalan'ın şu hususların önemle altını çizdiğini ifade etmeliyim: 'Sürekli beka kaygısı üreterek işçi ve emekçinin alın terini güvenlik politikalarına harcandığı, yoksulluğun derinleştiği, hukuksuzlukların sıradanlaştığı, sömürünün yaygınlaştığı, kadın ve çocuk düşmanlığının arttığı bu kısır döngüden çıkmanın yol haritasını sunmaya hazır olduğunu' ifade etmiş. Türkiye'nin bütün prangalardan kurtulmasının zeminini oluşturmaya hazır olduğunu güçlü bir şekilde dile getirmiştir.

Ayrıca sayın Öcalan son görüşmede heyetimize 'Bahçeli'nin yaklaşımının devlet aklıyla buluşması halinde barışa hizmet edecek tarihsel bir çıkışa vesile olacağını' belirtmiştir."

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(RT)