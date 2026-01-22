Bahçeli'nin "hiçbir engel yok" dediği "Umut ve Özgürlük" mitingi yasaklandı

Diyarbakır Valiliği, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirmeyi planladığı "Umut ve Özgürlük" mitingini yasakladı.

Valiliğin kararıyla kent genelinde, 23-26 Ocak tarihleri arasında 4 gün süreyle toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri eylemlere izin verilmeyecek.

"Mitingi yapacağız"

DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, yasağa rağmen mitingi yapacaklarını duyurdu. bianet'e konuşan Şahin, "Bizim açımızdan bir problem yok. Valinin aldığı bu kararı anayasaya uygun bulmuyoruz. Hem bu kararla ilgili gerekli girişimleri yapıyoruz hem de miting çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

Yasak kararının Rojava'daki son yaşananlarla ilgili olduğunu belirten Şahin, "25 Ocak'ta herkesi İstasyon Meydanı'nda düzenleyeceğimiz 'umut ve özgürlük mitingi'ne bekliyoruz" diyerek mitinge katılım çağrısı yaptı.

"İkiyüzlü bir yaklaşım"

Yasağa tepki gösteren Sur Belediyesi Eş Başkanı Gulan Fatma Önkol, da "Bir yandan barış ve demokrasi konuşulurken bir yandan getirilen yasaklar bize iki yüzlü bir yaklaşımın söz konusu olduğunu gösteriyor" dedi.

Diyarbakır'ın gündeminin sadece bu miting ve Rojava'da yaşananlar olduğuna dikkat çeken Önkol, şunları söyledi:

"Bir yandan Türkiye'nin demokratikleşmesi adına bir süreç yürütülüyorken; bir yandan da Suriye'nin Kuzey ve Doğusunda bir savaş yürütülüyor ve bu Kürtlere karşı bir soykırım savaşı. Şu an bizim bölgemizde herkesin gündemi Rojava'daki savaş ve aynı zamanda Sayın Öcalan için yapılacak miting gündemi vardı. Mitingin iptal edilmesi bize çok samimi gelmiyor.O kürsüde Rojava'ya dönük bir kınama da yapılacağını bildikleri için mitingi iptal ettiler."

Valilik açıklamasında, 25 Ocak 2026 Pazar günü 11.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesi İstasyon Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan miting ile ilgili "son dönemde Türkiye'de ve bölge ülkelerde yaşanan gelişmelerin kente etkilerinin dikkate alınarak değerlendirme yapıldığı" denildi.

4 günlük eylem yasağı

Yasağın gerekçesinde ise "mitingin bahane edilerek, mitingin yapılacağı tarihin öncesi, miting sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği" ifadelerine yer verildi.

Yasak kapsamında 4 gün süreyle 23 Ocak 2026 Cuma günü saat 00.01’den başlayarak 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar kentte Valilik ve Kaymakamlık tarafından uygun görülecekler dışında kalan tüm etkinlikler yasaklandı.

Ayrıca mitinge katılacağı değerlendirilen kişi ve araçların ilçelerden çıkışları veya il merkezine girişleri, diğer illerden mitinge katılmak amacıyla geldiği değerlendirilen kişi ve araçların Diyarbakır'a girişleri, geçişleri ve çıkışları yasaklandı.

Bahçeli: Hiçbir engel yok Daha önce 4 Ocak'ta yapılması planlanan hava koşulları nedeniyle 25 Ocak'a ertelenen mitinge ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli şunları söylemişti: "Evvela şunu söylemeliyim ki, ifade ve düşünce hürriyetinin meşru sınırları dahilinde, yürürlükteki yasa ve anayasa hükümleri kapsamında herkesin, her siyasi partinin toplanma, gösteri ve açık hava toplantısı yapmaya hakkı vardır. Demokrasinin doğası, genel geçer ilkeleri bu hususta bellidir, bilinmektedir. CHP’nin bugüne kadar 75 miting yaptığı, irili ufaklı diğer partilerin her zemin ve platformda salon veya açık hava toplantıları düzenlediği bir ortamda DEM Parti’nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildir. Kanaatimce DEM Parti’nin 4 Ocak 2026’da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler. Ne var bunda?"

