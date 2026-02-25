Bahçeli'nin "Ahmet’ler makamlara" çağrısına Türk ve Özer'den yanıt

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bir grup toplantısında yaptığı "Ahmet’ler makamlarına oturmalı" çağrısına dair Ahmet Türk ve Ahmet Özer'den yanıt geldi.

Henüz görevine iade edilmeyen Ahmet Özer ve benzeri durumdaki Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'le ilgili, dünkü grup toplantısında, "Kayyım meselesi herhangi bir kaygı veya çekinceye kapılmadan demokrasi sınırları dahilinde tekrar değerlendirilmeli, iki Ahmet’in makamlarına oturması da sağlanmalıdır" demişti.

"Demokratikleşme açısından çok kıymetli" Ahmet Özer, sosyal medya hesabından, Bahçeli'ye, bu sözleri nedeniyle teşekkür etti. Özer, şunları kaydetti: "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli barış sürecini başlatan siyasi zemini oluşturmuş ve tamama ermesinin önemini büyük bir tutarlılıkla vurgulamaktadır. Bu bağlamda birçok kez kayyum uygulamasına son verilmesi talebini 'Ahmetler görevlerine dönsün' diyerek de ısrarla yinelemektedir. Sayın Bahçeli'nin kayyum garabeti ile halk iradesinin gasbının ortadan kalkmasına ilişkin çağrıları değerlidir. Bu çağrıları için kendisine Esenyurt halkı adına teşekkürlerimi sunuyor, barış sürecinde bu adımların demokratikleşme açısından çok kıymetli olacağını tekrar belirtmek istiyorum. "Sözlerin muhatabı iktidar" "Kayyum meselesinin son bulmasını, sadece bir kişinin meselesi olarak değil, ilkesel olarak demokrasinin vazgeçilmezi olan halk iradesinin tecellisi olarak okumak gerekir. Ayrıca Sayın Bahçeli, 23 Ocak tarihinde düzmece ve içi boş bir dosya üzerinden kayyım telaşı ile tarafıma verilen haksız cezanın 'evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini' ve 'maşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi olmadığını' da açıkça dile getirmiştir. Bu hakkı teslim eden tespit, çağrı ve öneriler hukuk güvenliği açısından son derece kıymetlidir. Biliyoruz ki bu sözlerin muhatabı iktidardır. Gelinen noktada komisyonda ortaklaşılan ve özellikle yasal düzenleme bile gerektirmeyen bu adımların bir an evvel atılması barışın toplumsallaşması ve demokratikleşme yolunda kamuoyunun en büyük beklentisidir."

Türk: Adım atılması gerekiyor

Ahmet Türk ise sürece dair 24 Saat'te Nergis Demirkaya'nın sorularını yanıtladı. Türk, Bahçeli’nin belediye başkanlığına iade edilmesi gerektiğine dair sözlerini şöyle değerlendirdi:

"Bahçeli'nin değerlendirmeleri bizim için çok önemli. Türkiye'nin gerçekten barışı için, kardeşliği için bu kayyım siyasetinden vazgeçmesi gerekiyor. Barışın kardeşliğin oluşabilmesi için karşılıklı adımların atılması gerekiyor. Bir taraf önemli adımlar attı diğer tarafta somut adımların atılması için halkın beklentisi var."

(AB)