Bahçeli ne demek, nereye varmak istemektedir?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), kurumsal sosyal medya hesabından salı gecesi pek çok imayla yüklü bir video-montaj paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraf ve videokliplerinden oluşan montaj, “Vakit tamamdır söz konusu vatandır” başlığıyla dolaşıma sokuldu.

VAKİT TAMAMDIR

SÖZ KONUSU VATANDIR... pic.twitter.com/pdJ1lGIEbD — MHP (@MHP_Bilgi) November 12, 2024

Bahçeli'nin dramatik görseller üzerinden paylaşılan sözleri arasında “Yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi” türünden Cumhur İttifakı ve Erdoğan ile anlaşmazlık ima eden, “Ülkücülük ülken için tüm dünyayı karşına almaktır bazen” türünden iktidar blokuyla varoluşsal bir çatışma ima eden ifadelere de yer verildi.

(AEK)