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Yayın Tarihi: 12 Kasım 2024 23:21
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2024 11:43
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MHP "VAKİT TAMAMDIR" DEDİ

Bahçeli ne demek, nereye varmak istemektedir?

MHP, Bahçeli’nin fotoğraflarından ve sözlerinden oluşan bir video-montajı "Vakit tamamdır söz konusu vatandır" başlığıyla paylaştı. “Yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi” ifadesi, Bahçeli'nin haberci Hilal Köylü'ye çıkışmasına yol açan "Erdoğan'la görüş ayrılığınız mı var?" sorusunu akla getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bahçeli ne demek, nereye varmak istemektedir?
MHP videosundan kayıt/X, @MHP_Bilgi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), kurumsal sosyal medya hesabından salı gecesi pek çok imayla yüklü bir video-montaj paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraf ve videokliplerinden oluşan montaj, “Vakit tamamdır söz konusu vatandır” başlığıyla dolaşıma sokuldu.

Bahçeli'nin dramatik görseller üzerinden paylaşılan sözleri arasında “Yalnız kalırsınız bazen en yakınınız bile anlamaz sizi” türünden Cumhur İttifakı ve Erdoğan ile anlaşmazlık ima eden, “Ülkücülük ülken için tüm dünyayı karşına almaktır bazen” türünden iktidar blokuyla varoluşsal bir çatışma ima eden ifadelere de yer verildi.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
Devlet Bahçeli MHP cumhur ittifakı ülkücülük
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