Bahçeli Meclis'i terk etti: Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum
TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" diyerek TBMM'yi terk etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.
Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün" dedi.
Devlet Bahçeli, DEM Partililer konuşurken Genel Kurulu salonunu terk etti:— Onedio (@onediocom) December 25, 2023
"CHP'yi de takip etmeyeceğim, Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum."
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(RT)