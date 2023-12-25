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Yayın Tarihi: 25 Aralık 2023 14:55
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2023 15:04
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Bahçeli Meclis'i terk etti: Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum

TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum" diyerek TBMM'yi terk etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Bahçeli Meclis'i terk etti: Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum
Fotoğraf: MHP/arşiv

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.

Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün" dedi.

(RT)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli AYM Meclis
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