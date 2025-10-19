ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 19 Ekim 2025 20:25
 ~ Son Güncelleme: 19 Ekim 2025 21:34
2 dk Okuma

Bahçeli Kuzey Kıbrıs seçim sonuçlarını tanımadı

“KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Bahçeli Kuzey Kıbrıs seçim sonuçlarını tanımadı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ni resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazanmasına tepki gösterdi.

Sosyal demokrat aday Tufan Erhürman seçimi kazandı
KUZEY KIBRIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Sosyal demokrat aday Tufan Erhürman seçimi kazandı
19 Ekim 2025

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin KKTC’de gerçekleştirilen seçimlerle ilgili görüşüdür” notuyla X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Seçimin ‘çok az bir katılımla’ gerçekleştiğinin öne sürüldüğü mesajda, Kuzey Kıbrıs parlamentosuna çağrı yapıldı:

“Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır.”

2020 ve 2025 seçimlerinin karşılaştırması

Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 218 bin 313 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede katılım oranı yüzde 64,87 olarak gerçekleşti. 141 bin 615 seçmen oy kullandı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76’sını alarak seçimi önde tamamladı.

Ersin Tatar’ın seçildiği 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde ise ilk turda katılım oranı yüzde 58,21, ikinci turda yüzde 67,29 olarak gerçekleşmişti. Kayıtlı 198 bin 867 seçmenin 115 bin 806’sı ilk turda, 133 bin 931’i ise ikinci turda oy kullanmıştı.

Tatar, ilk turda yüzde 32,34 oy almış, ikinci turda ise oyların yüzde 51,69’unu alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti.

(VC)

Kuzey Kıbrıs tufan erhürman kuzey kıbrıs cumhurbaşkanlığı seçimi Devlet Bahçeli MHP İsmail Özdemir
ilgili haberler
Tufan Erhürman kimdir?
19 Ekim 2025
/haber/tufan-erhurman-kimdir-312687
KUZEY KIBRIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Sosyal demokrat aday Tufan Erhürman seçimi kazandı
19 Ekim 2025
/haber/sosyal-demokrat-aday-tufan-erhurman-secimi-kazandi-312682
19 EKİM 2025
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri: CTP ve lideri Erhürman önde gidiyor
16 Ekim 2025
/haber/kuzey-kibris-cumhurbaskanligi-secimleri-ctp-ve-lideri-erhurman-onde-gidiyor-312590
