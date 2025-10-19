Bahçeli Kuzey Kıbrıs seçim sonuçlarını tanımadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi’ni resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazanmasına tepki gösterdi.

KUZEY KIBRIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ Sosyal demokrat aday Tufan Erhürman seçimi kazandı

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin KKTC’de gerçekleştirilen seçimlerle ilgili görüşüdür” notuyla X sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Seçimin ‘çok az bir katılımla’ gerçekleştiğinin öne sürüldüğü mesajda, Kuzey Kıbrıs parlamentosuna çağrı yapıldı:

“Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır.”

2020 ve 2025 seçimlerinin karşılaştırması Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 218 bin 313 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede katılım oranı yüzde 64,87 olarak gerçekleşti. 141 bin 615 seçmen oy kullandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76’sını alarak seçimi önde tamamladı. Ersin Tatar’ın seçildiği 2020 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde ise ilk turda katılım oranı yüzde 58,21, ikinci turda yüzde 67,29 olarak gerçekleşmişti. Kayıtlı 198 bin 867 seçmenin 115 bin 806’sı ilk turda, 133 bin 931’i ise ikinci turda oy kullanmıştı. Tatar, ilk turda yüzde 32,34 oy almış, ikinci turda ise oyların yüzde 51,69’unu alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti.

(VC)