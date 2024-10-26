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Yayın Tarihi: 26 Ekim 2024 15:27
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2024 15:46
3 dk Okuma

"ÖCALAN MECLİS'TE KONUŞSUN" SONRASI İLK AÇIKLAMA

Bahçeli: Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Türkler ile Kürtler 1000 yıllık ortak tarih ve coğrafya sonucunda maddi ve manevi bakımlarda birleşmişlerdir. Bugün ortak tehlikeler karşısında duruyorlar. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi iki taraf için dini ve siyasi farzdır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ChatGPT Bu fotoğrafta yaşlı bir erkek görülüyor. Kısa, beyaz saçları ve dikkat çekici derecede ciddi bir yüz ifadesi var. Koyu renk takım elbise giymiş ve beyaz bir gömlek ile kırmızı desenli bir kravat takıyor. Mikrofonun önünde konuşma yapar bir pozisyonda ve yüzü hafif yana dönük durumda. Arka planda Türk bayrağının ay ve yıldızı belirgin bir şekilde görünüyor, bu da resmi bir etkinlikte olduğunu ima ediyor. Ayrıca, arka planda başka bir kişinin bulanık bir portresi yer alıyor.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vefatının Yüzüncü Yılında Ziya Gökalp Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada güncel politik süreci değerlendirdi.

Geçen Salı günkü grup konuşmasında, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Meclis’te “terörün bittiğini ilan etmesi” yönündeki çağrısının ardından ilk kez konuşan Bahçeli, Türkler ile Kürtlerin kardeşliğine ve birliğine vurgu yaptı.

"Türkleri sevmeyen Kürt değildir"

AA'nın geçtği habere göre, Türkiye'nin çok kültürlü yapısının önemini vurgulayan Bahçeli, Türkler ve Kürtlerin bin yıllık kardeşlik bağlarına dikkat çekerek, şöyle dedi:

“Türkler ile Kürtler 1000 yıllık ortak tarih ve coğrafya sonucunda maddi ve manevi bakımlarda birleşmişlerdir. Bugün ortak tehlikeler karşısında duruyorlar. Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi iki taraf için dini ve siyasi farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir.”

Ayrıca, Bahçeli, “PKK Türk'ün de Kürt'ün de yaşayan her canlının düşmanıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın BRICS toplantısına katıldığı gün, bizim de salı günkü tarihi çıkışımızın hemen ardından terör örgütleri Türkiye'ye kanlı mesaj vermişlerdir. Bu kanlı mesajı ayaklarımızın altında çiğniyoruz. Kaderimiz bin yıllık kardeşliğimizdir” dedi.

"Kaderimiz 1000 yıllık kardeşliğimizdir"

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "terörle mücadele stratejisini" desteklediklerini belirterek, şöyle dedi:

“Gazze'yi yurdumuza taşımak istiyorlar. Kapalı devre oyunlara müracaat ediyorlar. Uyanık olalım, birbirimizden kopmamız projelendiriliyor. Bir birimize yumruk sıkmamız dayatılıyor. TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı PKK/YPG/PYD'nin kimlerin maşası olduğunu gözler önüne sermiştir. Bölücü terör örgütünün efendileri, Türkiye'ye terör baronlarının talimatıyla kanlı mesaj vermişlerdir. Bu mesaj ayaklarımızın altında ezilmiştir. Katiller imha edilmişlerdir. Teröristler ile muasır unsurlar sonuç alamayacaklar, Türkiye'yi geçemeyecekler. Kaderimiz 1000 yıllık kardeşliğimizdir. Türkiye Cumhuriyeti şehit kanlarıyla ve fedakarlıklarla vücut bulmuş, sonsuza kadar yaşamayı hak etmiştir. Tuzakları bozarak, yolunda kararlı adımlarla yürüyen Türk milleti Cumhuriyet ile birlikte çok daha ileriye erişmeyi hak etmiştir.”

Bahçeli'nin açıklamaları, Türk-Kürt kardeşliğini pekiştirme ve Türkiye’nin birliğini koruma çağrısı ile sona erdi.

Bahçeli ne demişti?

"DEM’e uzattığım el günlerdir konuşuluyor, günlerdir tartışılıyor. Dedikodu borsası rekorlar kırıyor. Önüne gelen kendi mizaç ve meşrebine göre değerlendirme yapıyor.

Son iki haftadır görüş ve düşüncelerimi berrak ölçüde açıklayıp samimi niyetimi paylaşmış olsam da, birileri yine rahat durmuyor, ısrarla samanlıkta iğne arayışına, karanlıktan aydınlığa taş fırlatmaya kalkışıyor.

Sözlerimin altı doldurulmalıdır diyenlerden tutun da, yeni bir çözüm sürecinin pişirildiğini iddia edenlere kadar pek çok iddia ve ifade malumlarınız olacağı üzere gündeme gelmiştir.

Bülent Arınç’a gönderme

Bir eski Meclis Başkanı (Bülent Arınç) işgüzarlık ve işportacılık mantığını siyaset zannederek kafasının içinde ne kadar kir pas varsa ortaya dökmüştür. ‘Adına isterseniz kuşkonmaz deyin, yeni bir sürece ihtiyacımız var’ sözleriyle boşa sallayıp nasıl dolu tutarım hevesine kapılmıştır.

Türkiye’nin yeni bir çözüm sürecine değil, ortak aklı çalıştırmaya, dürüst ve samimi adımlara, dış dayatmalara kapalı durmaya, bin yıllık kardeşliği daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır ve olmalıdır.

“Devlet asimilasyon politikasına teşne olmadı”

Türkiye’nin sorunu Kürtler değil, bölücü terör örgütüdür. Tek tek Kürt kardeşlerimin sorununu çözmek elbette mecburidir, ama kolektif kimlik ve etnik temelde bir çözüme atıf yapmak vahim bir tehlikedir.

Bu ülkede yaşayan hiçbir Kürt kardeşim sorun olarak gösterilemez. Kürt sorunu var demek, Kürtleri sorun gören sahte yüzlerin, yalan sözlerin, yıkım bekleyenlerin, küresel emperyalizme piyonluk yapanların ortak propagandasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti asimilasyon politikasına hiçbir zaman teşne olmamış, tenezzül etmemiş, prim vermemiştir. Bölücü terör sorunu elbette ülkemize pek çok zaman, kaynak, insan ve enerji kaybettirmiştir.

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(EMK)

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