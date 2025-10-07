ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 7 Ekim 2025 11:21
 ~ Son Güncelleme: 7 Ekim 2025 17:34
3 dk Okuma

Bahçeli: Komisyon İmralı'ya gitmeli, Öcalan SDG'ye çağrısını yinelemeli

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni yasama yılının açılış oturumuna katılmamasını eleştiren Bahçeli, CHP’nin “milletin iradesine saygısızlık ettiğini” söyledi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Fotoğrafta bir siyasi parti grup toplantısı sahnesi görülüyor. Kürsünün arkasında MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) logosu ve kırmızı zemin üzerinde üç hilal sembolü yer alıyor. Kürsünün önünde aynı logoya sahip bir pano bulunuyor. ( Bu fotoğrafı yapay zeka betimledi)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen tartışmalı soruşturmaya değinen Bahçeli, “İddianamelerin süratle ikmal edilerek adil yargılama sürecinin derhal başlaması da samimi dileğimizdir” dedi.

"Doğum sancılı olabilir"

Ayrıca Bahçeli,  "Terörsüz Türkiye" hedefini tekrarlayıp PKK/SDG'ye yönelik İmralı çağrılarının hayata geçirilmesini istedi. Bahçeli, süreç komiyon üyelerinin İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca "al-ver" türü pazarlıklara tamamen kapalı olduklarını ve iç cephe vurgusunu yineleyerek sürece dair değerlendirmesinde, "Türkiye, kutlu bir doğum arifesindedir. Bu doğumun sancıları olabilir, yanlış anlamalar olabilir, sinirler de gerilebilir, temaslar zayıflayarak mesafeler açılabilir. Sabır, sebat ve soğukkanlılıkla vatan ve millet sevgisinde buluşmamız, her sorunla başa çıkmayla kâfidir" dedi.

“TBMM ucuz ayak oyunlarının sahnesi değildir”

Bahçeli konuşmasında, Meclis’in saygınlığının korunması gerektiğini belirterek bazı muhalefet partilerini eleştirdi:

“TBMM boykot ve protestolara sahne olacak ucuz ve uçuk ayak oyunlarına alet edilecek bir yer değildir. Egoları şişkin, hırs ve ihtirasları kabarık siyasi tahriklere maruz kalacak bir kurum olamaz.”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yeni yasama yılının açılış oturumuna katılmamasını eleştiren Bahçeli, CHP’nin “milletin iradesine saygısızlık ettiğini” söyledi.

“Cumhuriyet Halk Partisi yalnızca Cumhurbaşkanımızı ve Meclisimizi değil, esasen Türkiye’yi ve Türk milletini yok saymaktadır. Bu seviyesizliğin demokratik sonuçlarına da eninde sonunda katlanacaktır.”

Meclis’te parti liderlerinin bir araya geldiği fotoğraflara yönelik tartışmalara da değinen Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu konudaki sözlerini “kıskançlığın yansıması” olarak değerlendirdi:

“O fotoğraf Türkiye’nin fotoğrafıdır. CHP’nin sürüklendiği çıkmaz sokağın, içine girdiği korku tünelinin siyasi sonuçları olacaktır.”

“CHP’de kılıçlar çekilmiş durumda”

Bahçeli, CHP içinde yaşanan tartışmaların partiyi “kaosa sürüklediğini” ifade etti:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nde kılıçlar çekilmiş, ortak akıl kaybolmuştur. CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru değildir. Aynada başka bir şey görmek istiyorlarsa aynanın karşısındaki görüntüyü değiştirmeleri gerekir.”

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin soruşturmalarla ilgili konuşmasında da dikkat çekici mesajlar verdi:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluğun pençesindedir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediyelerde dönen gayrimeşru ilişkilerin hesabını vermesi şarttır. Türk yargısına güvenimiz tamdır.”

Gazze vurgusu

Konuşmasının sonunda Gazze’de yaşanan insani dramı da gündeme taşıyan Bahçeli, “Gazze’deki soykırım ve insani felaket dünyayı ayağa kaldırmıştır” dedi. Ayrıca, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumut filosuna yapılan saldırıyı kınayarak, “Uluslararası sularda uğradığı terörist saldırıya rağmen direniş umutlarını kamçılamıştır” dedi.

(EMK)

ilgili haberler
CHP İstanbul İl Kongresi 19 Ekim'de toplanıyor
3 Ekim 2025
/haber/chp-istanbul-il-kongresi-19-ekim-de-toplaniyor-312230
CHP’li Murat Emir’den Selahattin Demirtaş çağrısı
30 Eylül 2025
/haber/chpli-murat-emirden-selahattin-demirtas-cagrisi-312074
"MAHKEMENİN DEĞİL DELEGENİN İRADESİ"
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik mazbatasını aldı
29 Eylül 2025
/haber/chp-istanbul-il-baskani-ozgur-celik-mazbatasini-aldi-312031
CHP’den Meclis açılışında Erdoğan’a protesto kararı
27 Eylül 2025
/haber/chpden-meclis-acilisinda-erdogana-protesto-karari-311990
CHP’den ihraç edilen isimlerden tepki: Hukuki ve siyasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz
27 Eylül 2025
/haber/chpden-ihrac-edilen-isimlerden-tepki-hukuki-ve-siyasi-mucadelemizi-kararlilikla-surdurecegiz-311985
TEKİN: ONURUM ZEDELENMEDİ
CHP, Gürsel Tekin’in de aralarında olduğu 6 kişiyi ihraç etti
26 Eylül 2025
/haber/chp-gursel-tekinin-de-aralarinda-oldugu-6-kisiyi-ihrac-etti-311962
Gürsel Tekin: CHP’nin kurumsal kimliğini korumak istiyorum
26 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-chpnin-kurumsal-kimligini-korumak-istiyorum-311955
