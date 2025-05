Bahçelî ji bo nexşerêyê bang kir: Bila komîsyonekî 100 kesî were avakirin

Serokê Giştî yê MHP’ê Devlet Bahçelî bi boneya “19ê Gulanê Bîranîna Ataturk û Cejna Ciwan û Werzîşê” peyamek weşand.

Bahçelî amaje bi biryarên kongreya PKKê kir û wiha got: “Derbasî qonaxekî nû bûn ku hesas e û hewcehî bi sebirê heye.”

Bahçelî wiha got: “Divê firsend ji fêmkirinên şaş û dilmayîbûnên ji ber hincetên jirêzê çêbibin, neyê dayîn. Pir girîng e ku her kes zimanekî berpirsyar bi kar bîne, xwe nedin polemîkan, îtibar bi hesabên berjewendiyê yên siyasî û îdeolojîk neynin û bi aqlêselîm bin.”

Bahçelî diyar kir ku aştî ne çûkekî yek perik e û wiha got: “Jixwe bi yek perikê bi hewa ketin ne pêkan e. Bi du perikan bi hewa ketin girêdayî xwedîderketin, dua, fedakarî û xwebaweriya tevahî neteweyê me ye.”

Banga avakirina komîsyonê

Bahçelî bang kir û weha got: “Di vê çarçoveyê de ji bo diyarkirina nexşerêya serdema li pêşiya me avakirina komîsyonekî bi beşdariya partiyên siyasî yên di TBMM’ê de, bijarteya herî maqûl e. Li gorî teamulan bi banga Serokê TBMM’ê avakirina ‘Stratejiya Tirkiyeya Bêteror a Sedsala Nû; Komîsyona Yekîtî Piştevaniya Neteweyî’ teklîf û daxwaza me ya samîmî ye. Ji bo ku xebatên komîsyonê bi beşdariya berfireh û zelal were meşandin divê komîsyon ku 16 nûnerên partiyên siyasî hebe bi 100 endaman pêk were û li gorî şertên xebatê komîsyon werin avakirin.”

Bahçelî derbarê komîsyonê de ev xal rêz kir;