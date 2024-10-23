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Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 16:37
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2024 16:45
2 dk Okuma

Bahçeli, İYİ Parti’nin ipini makam odasına astı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun gönderdiği urganı makam odasına astı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bahçeli, İYİ Parti’nin ipini makam odasına astı
*Fotoğraf: MHP sosyal medya

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu’nun bugün Meclis grup toplantısında fırlattığı urganı makam odasına astı.

Dervişoğlu, Bahçeli’nin dün grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan için “Gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın, sonra da umut hakkı için başvurusunu yapsın" sözlerine tepki olarak geçmişi hatırlattı.

Bahçeli'nin 2007'de Erzurum'da düzenlediği mitingde meydana ip atmasına gönderme yapan Dervişoğlu, "Erzurum Meydanı'nda Sayın Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan'a ip atarak, 'Ben asamadım, asabiliyorsan sen as' demişti. Buradan Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum; Abdullah Öcalan'ı asamadınız; ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Al şimdi bu ipi baş köşede, başının ucuna as" diyerek elindeki urganı Meclis kürsüsünden fırlattı.

Dervişoğlu, Bahçeli'ye 'urgan' fırlattı; Bahçeli ipi istedi
Dervişoğlu, Bahçeli'ye 'urgan' fırlattı; Bahçeli ipi istedi
Bugün 12:27

Dervişoğlu ipi gönderdi

Bunun üzerine MHP, Bahçeli'nin, Dervişoğlu'nun fırlattığı urganı, parti genel merkezindeki makam odasına asmak üzere istediğini duyurdu.

Dervişoğlu da gazetecilere "Erzurum'da kaybettiği ipi bizde arıyor. Bahçeli'nin anısına olunca sahip çıkan çok oldu, kim aldı biz de bilmiyoruz. Ben grup toplantısında çok önemli şeyler söyledim. Önce benim konuşmamı duvara assınlar. İpi de bulursam, hakikaten gönderirim. 17-25 saatinin üzerine koysun" dedi.

İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği ipi gönderdi. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, bugünkü grup toplantısında kullandığı ip, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kendisine gönderilmiştir" denildi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Devlet Bahçeli İYİ Parti grup toplantısı Müsavat Dervişoğlu
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