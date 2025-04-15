Bahçeli: "İmamoğlu'nu ya ivedilikle mahkum edin ya da serbest bırakın"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ''Mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerek[tiğini]" söyledi.

Bahçeli, partisinin gayri resmi organı Türkgün gazetesinde yayımlanan yazılı açıklamasında kendisinden "zanlı" olarak söz ettiği "Ekrem İmamoğlu['nun] suçsuzsa beraati[nin], değilse tecziyesi[nin] maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilme[si gerektiğini]" söyledi.

CHP eleştirileri kapsamında değerlendirdi

İktidar ortağı MHP Genel Başkanı İmamoğlu'yla ilgili görüşlerini Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik suçlamaları kapsamında ve olumsuz bir bağlamda dile getirdi: ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulun[duğunu]" söylediği İmamoğlu'nun "Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları[nın] tamamlanma[sını]" istedi.

İmamoğlu, 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra gözaltına alınmış daha sonra da 23 Mart'ta "yolsuzluk" soruşturmasından tutuklanmıştı. CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminin öncesinde gerçekleştirilen soruştuma ve baskınlar İstanbul ve bütün Türkiye'de bir hafta süren ve milyonlarca insanın katıldığı protestolara yol açmış, İmamoğlu tutuklandığı hafta sonu 15 milyon insan tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmişti.

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(AEK)