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Yayın Tarihi: 15 Nisan 2025 00:12
 ~ Son Güncelleme: 15 Nisan 2025 12:17
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BAHÇELİ HIZLI YARGILAMA İSTİYOR

Bahçeli: "İmamoğlu'nu ya ivedilikle mahkum edin ya da serbest bırakın"

MHP Genel Başkanı CHP eleştirileri kapsamında İmamoğlu'nun "İstanbul belediyesini saran yolsuzluk iddiaları" ile tutuklandığını vurgulayarak kesin delillerle bir an önce mahkum edilmesini, ya da beraat ettirilmesini istedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Bahçeli: "İmamoğlu'nu ya ivedilikle mahkum edin ya da serbest bırakın"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kuvayı Milliye tablosunda/MHP Genel Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ''Mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerek[tiğini]" söyledi. 

Bahçeli, partisinin gayri resmi organı Türkgün gazetesinde yayımlanan yazılı açıklamasında kendisinden "zanlı" olarak söz ettiği "Ekrem İmamoğlu['nun] suçsuzsa beraati[nin], değilse tecziyesi[nin] maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilme[si gerektiğini]" söyledi.

CHP eleştirileri kapsamında değerlendirdi

İktidar ortağı MHP Genel Başkanı İmamoğlu'yla ilgili görüşlerini Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik suçlamaları kapsamında ve olumsuz bir bağlamda dile getirdi: ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulun[duğunu]" söylediği İmamoğlu'nun "Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları[nın] tamamlanma[sını]" istedi. 

İmamoğlu, 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra gözaltına alınmış daha sonra da 23 Mart'ta "yolsuzluk" soruşturmasından tutuklanmıştı. CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminin öncesinde gerçekleştirilen soruştuma ve baskınlar İstanbul ve bütün Türkiye'de bir hafta süren ve milyonlarca insanın katıldığı protestolara yol açmış, İmamoğlu tutuklandığı hafta sonu 15 milyon insan tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmişti. 

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(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Ekrem İmamoglu istanbul büyükşehir belediye başkanı cumhurbaşkanı adayı Devlet Bahçeli
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