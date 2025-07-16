ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2025 16:04
 ~ Son Güncelleme: 16 Temmuz 2025 16:37
2 dk Okuma

Bahçeli ile görüşen İmralı Heyeti: Pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik

DEM Parti heyetiyle ile bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Görüşmeye ilişkin bir açıklama gelecek mi?" sorusuna; "Ben ahrazım" yanıtını verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bahçeli ile görüşen İmralı Heyeti: Pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik
Fotoğraf: DEM Parti Basın Bürosu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ziyaretinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Heyet, PKK'nin silah yakma töreninin ardındna ilk kez Bahçeli ile TBMM'de buluştu. Bahçeli, İmralı heyetini kapıda karşıladı.

DEM Parti İmralı Heyeti: Komisyon bu hafta kuruluyor
DEM Parti İmralı Heyeti: Komisyon bu hafta kuruluyor
Bugün 12:39

DEM Parti İmralı heyetinde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer alırken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve Semih Yalçın eşlik etti.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pervin Buldan, "Olumlu ve verimli bir görüşme oldu"dedi.

"Pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik"

Buldan şöyle devam etti:

"Sabahtan beri yaptığımız görüşmelerin üçüncüsü Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bizleri kabul ettiği için özellikle teşekkür ediyoruz. Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin geldiği aşama ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Sayın Bahçeli’nin sürece dair olumlu ve pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik. Ben bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli ile hem de diğer muhalefet partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın bileşenleriyle, aktörleriyle görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum.

"Ortak bir tutuma ihtiyaç var"

Komisyon aşamasında da birbirimize ihtiyacımız var. İstişareye ve ortak bir tutuma ihtiyaç var kanaatini taşıyoruz. Her aşama Sayın Bahçeli’yi hem de diğer partilerin genel başkanlarını bilgilendireceğiz. Bu sürecin bir barış sürecine en kısa zamanda evrilmesi için gereken her türlü desteği ve mücadeleyi vereceğiz. Bir kez daha Sayın Bahçeli'ye ve heyetine heyetimiz adına teşekkür ediyorum."

Bahçeli: Ben ahrazım

Ziyareti sonrası Bahçeli, açıklama isteyen basına; “Ben ahrazım, biliyorsunuz" dedi. Bahçeli'nin 'sağır ve dilsiz' anlamına gelen bu kelimeyle verdiği yanıt, basının görüşmeye ilişkin ağzından herhangi bir detay 'alamayacağı' şeklinde yorumlandı.

Ahraz nedir?

Türk Dil Kurumu'nda 'ahraz' sözcüğü, "Sağır ve dilsiz olan kimse" olarak tanımlanıyor.

Özel ile görüşme yarın

Heyet, 17 Temmuz Perşembe günü ise CHP Genel Merkezi'nde saat 13.00'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
ahraz Devlet Bahçeli MHP Pervin Buldan Mithat Sancar imralı heyeti semih yalçın
ilgili haberler
Bahçeli'den PKK'nin silah bırakma töreni sonrası ilk mesaj
11 Temmuz 2025
/haber/bahceli-den-pkk-nin-silah-birakma-toreni-sonrasi-ilk-mesaj-309373
Bahçeli'den 'süreç' açıklaması: Bu bir devlet politikası haline gelmiştir
8 Temmuz 2025
/haber/bahceli-den-surec-aciklamasi-bu-bir-devlet-politikasi-haline-gelmistir-309256
Bahçeli'den 'süreç' açıklaması: Bundan geriye dönüş yok
1 Temmuz 2025
/haber/bahceli-den-surec-aciklamasi-bundan-geriye-donus-yok-309030
Hatimoğulları: Sayın Bahçeli’nin, sürece dair uyarıları önemli
24 Haziran 2025
/haber/hatimogullari-sayin-bahcelinin-surece-dair-uyarilari-onemli-308770
Bahçeli beş ay sonra grup toplantısında: Kanlı oyunlara karşı hazırlıklı olmalıyız
24 Haziran 2025
/haber/bahceli-bes-ay-sonra-grup-toplantisinda-kanli-oyunlara-karsi-hazirlikli-olmaliyiz-308763
Bahçeli 5 ay sonra Meclis’te konuştu: Herkes eşittir Türkiye’dir
24 Haziran 2025
/haber/bahceli-5-ay-sonra-mecliste-konustu-herkes-esittir-turkiyedir-308755
Bahçeli: Yeni bir dünya savaşı kapıda, hedef Türkiye olabilir
23 Haziran 2025
/haber/bahceli-yeni-bir-dunya-savasi-kapida-hedef-turkiye-olabilir-308717
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Bahçeli'den PKK'nin silah bırakma töreni sonrası ilk mesaj
11 Temmuz 2025
/haber/bahceli-den-pkk-nin-silah-birakma-toreni-sonrasi-ilk-mesaj-309373
Bahçeli'den 'süreç' açıklaması: Bu bir devlet politikası haline gelmiştir
8 Temmuz 2025
/haber/bahceli-den-surec-aciklamasi-bu-bir-devlet-politikasi-haline-gelmistir-309256
Bahçeli'den 'süreç' açıklaması: Bundan geriye dönüş yok
1 Temmuz 2025
/haber/bahceli-den-surec-aciklamasi-bundan-geriye-donus-yok-309030
Hatimoğulları: Sayın Bahçeli’nin, sürece dair uyarıları önemli
24 Haziran 2025
/haber/hatimogullari-sayin-bahcelinin-surece-dair-uyarilari-onemli-308770
Bahçeli beş ay sonra grup toplantısında: Kanlı oyunlara karşı hazırlıklı olmalıyız
24 Haziran 2025
/haber/bahceli-bes-ay-sonra-grup-toplantisinda-kanli-oyunlara-karsi-hazirlikli-olmaliyiz-308763
Bahçeli 5 ay sonra Meclis’te konuştu: Herkes eşittir Türkiye’dir
24 Haziran 2025
/haber/bahceli-5-ay-sonra-mecliste-konustu-herkes-esittir-turkiyedir-308755
Bahçeli: Yeni bir dünya savaşı kapıda, hedef Türkiye olabilir
23 Haziran 2025
/haber/bahceli-yeni-bir-dunya-savasi-kapida-hedef-turkiye-olabilir-308717
Sayfa Başına Git