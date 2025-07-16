Bahçeli ile görüşen İmralı Heyeti: Pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ziyaretinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Heyet, PKK'nin silah yakma töreninin ardındna ilk kez Bahçeli ile TBMM'de buluştu. Bahçeli, İmralı heyetini kapıda karşıladı.

DEM Parti İmralı heyetinde Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer alırken; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız ve Semih Yalçın eşlik etti.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pervin Buldan, "Olumlu ve verimli bir görüşme oldu"dedi.

Buldan şöyle devam etti:

"Sabahtan beri yaptığımız görüşmelerin üçüncüsü Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bizleri kabul ettiği için özellikle teşekkür ediyoruz. Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin geldiği aşama ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Sayın Bahçeli’nin sürece dair olumlu ve pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik. Ben bu süreçten sonra aşama aşama hem Sayın Bahçeli ile hem de diğer muhalefet partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın bileşenleriyle, aktörleriyle görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum.

"Ortak bir tutuma ihtiyaç var"

Komisyon aşamasında da birbirimize ihtiyacımız var. İstişareye ve ortak bir tutuma ihtiyaç var kanaatini taşıyoruz. Her aşama Sayın Bahçeli’yi hem de diğer partilerin genel başkanlarını bilgilendireceğiz. Bu sürecin bir barış sürecine en kısa zamanda evrilmesi için gereken her türlü desteği ve mücadeleyi vereceğiz. Bir kez daha Sayın Bahçeli'ye ve heyetine heyetimiz adına teşekkür ediyorum."