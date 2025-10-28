ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 28 Ekim 2025 17:06
 ~ Son Güncelleme: 28 Ekim 2025 17:08
1 dk Okuma

Bahçeli: İç ve dış provokasyonlara karşı tedbirli olun

Bahçeli, Cumhuriyet’i “halkla yaşayan, demokrasinin teminatı, devletle milleti birleştiren bir değer” olarak tanımladı

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Bahçeli: İç ve dış provokasyonlara karşı tedbirli olun
Fotoğraf: AA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhuriyet’in 102. yılını kutladı, Türkiye’nin ikinci yüzyılında “Terörsüz Türkiye” hedefini vurguladı. Bahçeli, “Yeni yüzyılın ikinci yılında ayağımıza vurulan emperyalist prangalar kırılacak, ezeli ve ebedi kardeşliğimiz ayrılmaz bir bütün haline gelecektir” dedi.

Bahçeli, mesajında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kökleşmiş yapısının Türkiye’ye güç kattığını belirterek, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında milli birlik ve kardeşliğin daha da pekişeceğini söyledi. “Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı geride kalmış, ikinci yüzyılın ikinci yılına diriliş ruhuyla ulaşılmıştır” diyen Bahçeli, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada güç kazandığını vurguladı.

MHP lideri, terörün tamamen sona ermesiyle ülkeye “kalıcı bir bahar havası” geleceğini ifade ederek, “Barış ve kardeşlikten ürken, fitne aşılamak için pusuda bekleyen çevrelerin açık veya gizli provokasyonlarına karşı her zaman hazırlıklı ve tedbirli olmalıyız” uyarısında bulundu.

Bahçeli, Cumhuriyet’i “halkla yaşayan, demokrasinin teminatı, devletle milleti birleştiren bir değer” olarak tanımladı. “Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesi, geçmişle geleceğin köprüsüdür” diyen Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kahramanlarını ve şehitleri rahmetle andı.

Açıklamasının sonunda Bahçeli, “Cumhuriyet’in ilelebet var olacağına inanıyor, büyük Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden kutluyorum” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Devlet Bahçeli MHP devlet Bahçeli PKK Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu
