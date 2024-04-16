Bahçeli: Hani nerede yüzde 5’in altına inen oy oranımız?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin ardından yapılan ilk Meclis grup toplantısında konuştu.

31 Mart seçimlerine değinen Bahçeli, MHP'nin oy kaybettiği yorumunu yapan gazeteci ve siyaset bilimcileri hedef aldı ve "not ettik" dedi.

CHP'ye de yüklenen Bahçeli, "31 Mart'tan sonra el değiştiren, birinin çıkıp diğerinin indiği iktidar yapısı yok. Yerinde sayan Türkiye yoktur. Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir. Türkiye'de iktidar tekdir o da cumhurbaşkanlığı kabinesidir" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"İnsanından kopan siyasetçinin kaderi suya nakışlar çizmek sonunda ise dibe çakılmaktır. Siyasetin ekseni akıl, enerjisi ahlak, edası da hürmet ve muhabbettir. Bizim siyasetten anladığımız elbet de bunlardır.

Hiç kuşkusunuz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet ne diyorsa, ne istiyorsa, nasıl karar veriyorsa saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır. Bizim demokrasiye bağlılığımız sözde değil özdedir.

"Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir"

Türk milleti hükmünü vermiştir. Beş yılın yerel yöneticileri seçilmiştir. 14-28 Mayıs'ta yapılan seçimlerden 10 ay sonra milletimiz bu defa yerel seçim için sandık başına gitmiştir. Seçimsiz geçecek 4 yılın önü açılmıştır. Karara saygılıyız. Sonuçlar hayırlı olsun. Yerel seçimlerin doğası ile genel seçim doğası farklıdır, ikisini birbirine karıştırmak yanlıştır.

31 Mart'tan sonra el değiştiren, birinin çıkıp diğerinin indiği iktidar yapısı yok. Yerinde sayan Türkiye yoktur. Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir. Türkiye'de iktidar tekdir o da cumhurbaşkanlığı kabinesidir.

"Atıp tutanları not ettik"

Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı’nın çok güçlü bir şekilde millete hizmet yolculuğunu sürdüreceğinden herkesin emin olması başlıca arzumdur. 31 Mart seçimlerinden sonra müfteriler yine boş durmadılar.

Partimizin oy oranının düştüğünü, tabanımızın kaydığını, seçmen kaybettiğimizi, eridiğimizi, dibe çöktüğümüzü utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan yazanlar, söyleyenler, televizyon televizyon gezip boş keseden sallayanlar, ulu orta atıp tutanlar oldu.

Hepsini takip ve not ettik. Kötürüm emel sahibi bu bay ve bayanların Milliyetçi Hareket Partisi’ni tanımadıklarını, tanısalar bile karalamak için her yola saptıklarını gayet iyi biliyoruz.

"MHP'nin oy oranı 16,62'dir"

Milliyetçi Hareket Partisi 30 büyükşehrin 28’inde Cumhur İttifakı’nın adayını desteklemiştir. Sadece Manisa ve Mersin’de kendi adaylarımızla seçime girdiğimiz malumunuzdur.

51 ilin 22’sinde MHP ile AK Parti seçime ayrı ayrı; 29 il merkezinde de işbirliği halinde katılmıştır. Yerel seçimlerde parti oylarının doğru ve sağlıklı anlaşılması için il genel meclisi seçim sonuçlarına bakmak kaçınılmaz bir mecburiyettir.

51 ili kapsamına alan il genel meclis seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin oy oranı yüzde 16,62’dir. Hani nerede yüzde 5’in altına inen oy oranımız? Hani nerede küçülen, kaybeden, tekleyen ve gerileyen Milliyetçi Hareket Partisi?

31 Mart seçimlerini işlerine geldiği gibi okuyanlar, keyfi olarak yorumlayanlar, ilkel ve ideolojik dürtülerle asıl bağlamından koparanlar zillettedir, ziyandadır, kalpleri de kaskatı kesilmiştir.

Şimdi televizyon bülbülü olan bir profesöre sesleniyorum, hani nerede yüzde 5’in altına inen oy oranımız? Hani nerede zayıflayan seçmen desteğimiz?