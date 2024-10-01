Bahçeli: Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu.

Aylar sonra Meclis’te konuşan Bahçeli’nin hedefinde yine gazeteciler, CHP ve DEM Parti vardı.

Bahçeli konuşmasında dün (30 Ekim) Ankara'da görülen Sinan Ateş davasına da atıf yaptı. Kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt vermek yerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve gazetecileri tehdit savurdu.

Bahçeli konuşmasında şunları söyledi: "CHP'nin genel başkanının bir avuç MHP düşmanı ile adliye kapılarında düşüp kalkması tek kelime ile yüzsüzlüktür. Ne kadar Türkiye karşıtı varsa bir olmuş, görülen bir cinayet davası ile MHP'yi şerefsizce suçlamaya kalkmıştır. Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Azmettirici ve katil arayanlar, timsah gözyaşları ile sabrımızı sınayanlar önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar."

"Yaşına başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak, siyasi kışkırtmanın ve uzaktan kumandalı oyunun figüranı olmak bir hanımefendiye asla yakışmayacaktır.Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın, kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar kopartırız."

"Mahkeme kararı açıklanmadan, adalet yerini bulmadan, güya ve gıyaben hüküm verenler iftiralarının günahına iki cihanda da katlanacaklar, camiamız bu rezillere hakkını hiçbir zaman helal etmeyecektir.Buradan sesleniyorum; Halk Tv ve CHP ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle Milliyetçi Hareket Partisi’ni sorgulayamazsınız, sorgulatmayız."

HÜDA Par Genel Başkanı Yapıcı'ya gönderme

Bahçeli isim vermeden Cumhur İttifakı ortağı HÜDA Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun Anayasanın 4. maddesinin değiştirilmesi sözlerine de gönderme yaptı. Bahçeli, "Sakın ola Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkeleri ve kuruluş iradesi üzerinde tahribatla oynamalara heves edilmesin. Bu sözlerimin kulaklarında yay gibi çınlaması ısrarlı tavsiyemdir" dedi.

"Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır"

Yeni anayasanın "acil bir gereklilik" olduğunu ifade eden Bahçeli, İsrail saldırılarına da değindi. "Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır" diyen Bahçeli, "İsrail kontrolden çıkmıştır. İsrail kontrolden çıkmış haydut devletidir. Ortadoğu'da insanlık can çekişiyor. Gazze'de imdat ve yardım çığlıklarını duyan Türkiye dışında duyan son derece azdır. Bölgesel savaşın çıkıp çıkmayacağını beklemek nedir? Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır. İsrail'in kontrolden çıkan haydut devlet örneğinin sürümüdür" diye konuştu.

(RT)