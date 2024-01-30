Bahçeli grup toplantısında konuştu: Türkiye kızılelmanın istikametindedir

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu

Bahçeli, Sarıyer'de kilisede gerçekleşen IŞİD saldırısına tepki gösterdi, "Bu eylemi lanetliyorum. Teröre ve destekçilerine asla fırsat verilmemeli. Karanlık ellere karşı uyanık olunmalı" dedi.

31 Mart yerel seçimlerine değinen Bahçeli, yine CHP ve DEM Parti'yi hedef aldı.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Sarıyer'deki ayin sırasında iki teröristin saldırısında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu eylemi lanetliyorum. Teröristlerin kısa sürede yakalanması memnuniyet verici. Toplumsal huzurumuzu bozmak isteyen Türkiye düşmanları eylemlerinde vazgeçmiyor. Seçimlere kadar provokasyon yapmak isteyenlere karşı uyanık olmalıyız. Fırsat vermeyeceğiz. Karanlık ellere karşı uyanık olunmalı. Teröre ve destekçilerine asla fırsat verilmemeli.

Türkiye Cumhuriyeti terör örgütlerin, çetelerin, kanun kaçaklarının oyun alanı olamaz olmamalıdır. Suç ve suçluyu tolerans diye bir şeyden asla bahsedilmemelidir.

Önümüzdeki demokratik eşik kazasız belasız atlatılmalı. Türkiye'mizin son 55 yılına damga vuran MHP gücünü milletimizin hayır duasından almakta.

Milletimiz oluşturan her vatan evladı bir ve eşittir. İmtiyazlı bir azınlıktan asla söz edilemez. Bir asırlık cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri fırsat eşitliğidir. Cumhur bizim Türkiye hepimizindir.

"Yol haritamızı çizdik"

MHP 31 Mart'a inanmışlıkla hazırlanmakta. Mersin açık hava toplantımız muhteşem bir katılımla gerçekleşti. Vatanperverlerin sesi işitildi. Mersin Cumhur İttifakı'nda kenetlenmiştir. Mersin'e ambargo koyan bölücülere izin yoktur.

31 Mart'ta hizmet ve hidayet kazanacaktır. Çok çalışacağız. Geceyi gündüze katacağız. 31 Mart'a kadar yorulmayacağız. Yerel yönetimleri köhne siyasetten kurtaracağız. Yol haritamızı çizdik. Önümüze fitne bariyerleri koyanları kırıp geçeceğiz.

"Türkiye parlamenter sistemin prangalarından kurtuldu"

Varsın birileri demlensin siyasi fırıldağa dönüşsün. Çırpınışları boşunadır. 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Yerel yönetimleri namerde muhtaç etmeyeceğiz.

Türkiye kızılelmanın istikametindedir. Cumhur İttifakı ile Türkiye kriz üreten parlamenter sistemin prangalarından kurtulmuştur.

"CHP Genel başkanın nafile bir söylemdedir"

CHP Genel başkanın nafile bir söylemdedir. Zillet tutmadı ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaktır. Demlenmek CHP'ye iyi gelmemiştir. Taşıma su ile değirmen dönmeyeceğine göre bu ittifakı kimlerle döndüreceksiniz. DEM'cilere hayranlığın el etek öpmen ittifak için mi? Başka irtibatların var mı? DEM'den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır."

(RT)