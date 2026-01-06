TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.01.2026 14:56 6 Çile 2026 14:56
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.01.2026 15:03 6 Çile 2026 15:03
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Bahçelî gef li HSDê xwar: HSD daxwazên ku nayên muzakerekirin dixe rojevê

"HSD û YPG li gorî Îsraîlê tevdigere û nemerdên siyonîst Mazlum Ebdî li şûna rêbertiya avaker a PKKê amade dikin. Ev jî dê neçareserî û aloziyê kûrtir bike."

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Bahçelî gef li HSDê xwar: HSD daxwazên ku nayên muzakerekirin dixe rojevê

Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî carek din di şexsê HSDê de gef li Rojava xwar û xwest ku eşîrên Ereb ji HSDê veqetin û biçin bi Şamê re li hev bikin.

Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî di komcivîna partiya xwe de li Meclîsê axivî. Di rojeva Bahçelî de dîsa gur û gefa li dijî Rojavayê Kurdistanê hebû û gef li Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) xwar.

Devlet Bahçelî ku HSDê kiriye hedefa xwe bi ser eşîran re gef xwar û xwest eşîrên Ereb ji HSDê veqetin û biçin bi hikûmeta demkî ya Şamê re li hev bikin.

Hezên Sûriyeya Demokratîk

Devlet Bahçelî derheqê geşêdanên li Sûriyeyê de careke din di şexsê Hezên Sûriyeya Demokratîk (HSD) de gef li Rojava xwar û wiha got:

"Divê entegrasyona li Sûriyeyê demildest pêk were û li gorî banga 27ê Sibatê ya Îmraliyê geşedan rû bidin. HSDê û YPGê bi daxwazên ku neyê muzakerekirin, dibe sedema fikarên ji bo entegrasyon pêk neyê hincetan derdixînin. HSDê û YPGê herêmeke berfireh a Sûriyeyê bi dest xistiye. Ew der ji aliyê çavkaniyên binerd û sererd ve herêmeke dewlemend e. HSDê û YPGê di bin bandora Îsraîlê de ne û ji aliyê siyonîsta nemerd ve Mazlûm Ebdî li şûna Serokê avakar ê PKKê amade dike. Ev yek dê neçareseriyê û aloziyan kûrtir bike. An bi peymanê an jî bi darê zorê pergala unîter a Sûriyeyê divê bê parastin. Li ser vê esasê divê eşîrên Ereb li rex rêveberiya Şamê bêşert û merc, cih bigirin. Li Sûriyeyê planên Îsraîl dê têk biçin."

(AY)

(AY)

Stenbol
bahçelî Devlet Bahçelî HSD Rojava gefxwarin
