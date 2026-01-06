Bahçelî gef li HSDê xwar: HSD daxwazên ku nayên muzakerekirin dixe rojevê

Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî carek din di şexsê HSDê de gef li Rojava xwar û xwest ku eşîrên Ereb ji HSDê veqetin û biçin bi Şamê re li hev bikin.
Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî di komcivîna partiya xwe de li Meclîsê axivî. Di rojeva Bahçelî de dîsa gur û gefa li dijî Rojavayê Kurdistanê hebû û gef li Hêzên Sûriya Demokratîk (HSD) xwar.
Devlet Bahçelî ku HSDê kiriye hedefa xwe bi ser eşîran re gef xwar û xwest eşîrên Ereb ji HSDê veqetin û biçin bi hikûmeta demkî ya Şamê re li hev bikin.
Hezên Sûriyeya Demokratîk
Devlet Bahçelî derheqê geşêdanên li Sûriyeyê de careke din di şexsê Hezên Sûriyeya Demokratîk (HSD) de gef li Rojava xwar û wiha got:
“Divê entegrasyona li Sûriyeyê demildest pêk were û li gorî banga 27ê Sibatê ya Îmraliyê geşedan rû bidin. HSDê û YPGê bi daxwazên ku neyê muzakerekirin, dibe sedama fikarên ji bo entegrasyon pêk neyê hincetan derdixînin. HSDê û YPGê herêmeke berfireh a Sûriyeyê bi dest xistiye. Ew der ji aliyê çavkaniyên binerd û sererd ve herêmeke dewlemend e. HSDê û YPGê di bin bandora Îsraîlê de ne û ji aliyê siyonîsta nemerd ve Mazlûm Ebdî li şûna Serokê avakar ê PKKê amade dike. Ev yek dê neçareseriyê û aloziyan kûrtir bike. An bi peymanê an jî bi darê zorê pergala unîter a Sûriyeyê divê bê parastin. Li ser vê esasê divê eşîrên Ereb li rex rêveberiya Şamê bêşert û merc, cih bigirin. Li Sûriyeyê planên Îsraîl dê têk biçin.”
