Bahçeli: Evlat hasreti çeken annelerin gözyaşları dinmedikçe rahat edemeyiz

Milliyetçi Halk Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. A

nnelerin, hayatın bereket kaynağı ve toplumun temel direği olduğunu vurgulayan Bahçeli, evlat acısı yaşayan annelere dikkat çekti.

Bahçeli mesajında, "Evlat acısı ve hasretiyle yanan annelerimizin gözlerinden akan yaşlar kurumadıkça elbette rahat olamayız. Ne iç dünyamızda ne de dış dünyamızda huzura ulaşabiliriz" dedi.

Anneleri “sabrın timsali, fedakârlığın zirvesi” olarak tanımlayan Bahçeli, annelerin sadece ailenin değil, aynı zamanda milli ve manevi varlığın da teminatı olduğunu belirtti. Aile kurumunun zayıflatılmaya çalışıldığını savunan Bahçeli, bu sürece karşı en büyük güvenceyi yine annelerin oluşturduğunu ifade etti.

“Annelerimize hak ettikleri hürmeti göstermeli, üzerimizdeki emeklerine layık olabilmek için çaba göstermeliyiz. Huzurlu anne, huzurlu aileyi; huzurlu aile de huzurlu milleti getirir” diyen Bahçeli, şehit anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutladı.

Bahçeli, mesajının sonunda ebediyete irtihal eden anneleri de unutmayarak Allah’tan rahmet diledi ve "Cennet, annelerin ayakları altındadır" sözünü hatırlattı.

(EMK)