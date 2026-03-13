ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.03.2026 09:54 13 Mart 2026 09:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.03.2026 10:12 13 Mart 2026 10:12
Okuma Okuma:  2 dakika

Bahçeli: Edirne’de söylenen şiiri Şırnak’ta işiteceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, süreç ilerlerken dikkatli olunması gerektiğini belirterek “Bizim boş laflarla vakit kaybetmeye hakkımız yoktur” dedi.

BİA Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin iftar programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Dayanışma duygumuzu çok daha güçlendirmeli, milli birlik ve kardeşliğimizi olabilecek en üst seviyede perçinlemeliyiz" dedi.

Bahçeli, çözüm sürecine dair 'mucizelere' imza atılacağını belirterek "Bizim boş laflarla vakit kaybetmeye hakkımız yoktur. Bizim onun bunun tahrik ve tertiplerine boyun eğecek halimiz de yoktur. Büyük ve güçlü Türkiye ulaşılacak hedefimizdir. Dikkat ve temkinle hareket etmeliyiz. Hem bugünümüzü hem de geleceğimizi düşünmeliyizdedi.

"Edirne’de söylenen şiiri Şırnak’ta işiteceğiz"

Bahçeli, ardından şu mesajı verdi:

"Edirne’de söylenen şiiri Şırnak’ta işiteceğiz. Hakkâri’de pişen aşı İzmir’de yiyeceğiz. Trabzon’da oynanan horona Van’da eşlik edeceğiz. Adıyaman’da yanık yanık dile gelen türküyü Manisa’da dinleyeceğiz. Yozgat halayına Bitlis’te katılacağız. Şanlıurfa’da kaynayan mırranın lezzetini Ankara’da tadacağız. Mardin’de, Tunceli’de, Siirt’te ağlayanın gözyaşını; Batman’da, Diyarbakır’da, Muş’ta, Bingöl’de kavrulmuş alınların terlerini Çorum’da, Samsun’da, Rize’de, Erzurum’da, Tekirdağ’da, Afyon’da, İstanbul’da sileceğiz. Velhasıl milletimizin her güzel insanının derdiyle dertleneceğiz."

Türkiye’nin üzerindeki yüklerden hızla kurtulduğunu dile getiren Bahçeli, "Uyanan ve ayağa kalkan devin önünü kesecek, tarihi yürüyüşünü kesintiye uğratacak hiçbir muhasım veya mütecaviz odak yoktur" ifadelerini kullandı.

"Kahredici bir provokasyon devrede"

İran’a yönelik saldırılara da değinen Bahçeli, şunları söyledi:

"Savaşın bölgesel mahiyet kazanması, etnik ve mezhebi bir hüviyete bürünmesi hususunda kahredici bir provokasyon devrededir. Hatta Türkiye ile İran’ı karşı karşıya getirmek, İran’la Körfez ülkelerini çatıştırmak, bu suretle savaşın akışını değiştirmek amacıyla karanlık planların yapıldığı da esasen sır değildir. Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz, diyemeyiz.

"Bununla birlikte Siyonist-emperyalist menşeli derin çukura düşecek, algı ve istihbarat oyunlarının tuzağına kapılacak yeni yetme bir devlet de hiç değiliz. Yol yakınken ateşkes rejimi devreye girmelidir. Aksi halde İran; ABD-İsrail ortaklığı için yeni bir Afganistan’a, yeni bir Irak’a, hatta yeni bir Vietnam’a dönebilecektir."

(AB)

İstanbul
Devlet Bahçeli MHP çözüm süreci barış ve demokratik toplum süreci
