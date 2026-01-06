ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:43
 SG: Son Güncelleme: 06.01.2026 12:51
Okuma Okuma:  1 dakika

Bahçeli'den Yerlikaya'ya 'IŞİD' tepkisi: Sorunlu ve düşüncesizce

Yalova'da öldürülen IŞİD üyelerinin kimlik bilgilerini açıklayan Yerlikaya'yı hedef alan Bahçeli, "Son olarak bu DEAŞ'lı teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarının söylenmesi son derece rahatsız edici ve sorunlu bir açıklamadır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Bahçeli'den Yerlikaya'ya 'IŞİD' tepkisi: Sorunlu ve düşüncesizce

Yalova’daki IŞİD operasyonu sırasında polisle çıkan çatışmada 3 polis ve 6 IŞİD'li öldürülmüştü. Operasyon sabahında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, öldürülen IŞİD'lilerin kimliğini açıklamış

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekildeydi:

"İsmet Paşa Mahallesi, Seher Sokak’ta bulunan bir adrese düzenlenen operasyon sırasında, DEAŞ’lı teröristler tarafından kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır. Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır. Operasyon saat 09.40’da tamamlanmıştır."

"Sorunlu ve düşüncesizce"

MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme dair önemli açıklamalarda bulunduğu grup toplantısının sonunda isim vermeden İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya, öldürülen IŞİD'lilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarını belirtmesinin sorumsuz ve düşüncesiz bir açıklama olduğunu belirtip sert sözler ile yüklendi:

"Son olarak bu DEAŞ'lı teröristlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarının söylenmesi son derece rahatsız edici ve sorunlu bir açıklamadır. Böylesi düşüncesiz ve her yöne çekilebilecek mahzurlu değerlendirmelerden özenle kaçınılmasını temenni ediyor. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla yad ediyorum. Sözlerimin sonunda alayınızı en iyi dileklerimle birlikte hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Cenabı Allah'a emanet olun diyorum."

(AB)

bahçeli yalova ışid Ali Yerlikaya
