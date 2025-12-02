Bahçeli'den, 'süreç' açıklaması: Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine konuştu. Üç gün boyunca yayınlanacak röportajın ilk bölümünde Bahçeli, gündemdeki konulara değindi.

Sürecin bulunduğu aşamaya dair soruyu yanıtlayan Bahçeli, süreci "Milli ve tarihi bir hedef" olarak yorumladı, "Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir" dedi.

Mesud Barzani Türkiye'de: Tüm gücümüzle sürecin arkasındayız

Mesud Barzani’nin Şırnak’ta katıldığı sempozyumun "şova dönüştürüldüğünü" belirten Bahçeli, "Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır" ifadelerini kullandı.

"Darbe mekaniği" açıklaması

Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından Meclis komisyonunun ziyareti sırasında söylendiği iddia edilen "Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer" sözlerine de yanıt verdi. Bahçeli şöyle konuştu:

"Silahların gölgesi altında icra ve ifa edilen siyaset devri kapanmıştır. 'Terörsüz Türkiye' hedefi geriye sararsa, patinaja başlayıp gittikçe gömülür ve gündemden kalkarsa, sonuçlar her anlamda ve herkes için ağır olabilecektir. Kim ki Terörsüz Türkiye’yi yaralar ve yıkarsa bunun vebalini üstlenmekten, tarih ve millet önünde hesap vermekten kurtulamaz. Biz her türlü ihtimalin üzerinde titizlikle duruyor, sürecin her aşamasını dikkatle analiz ediyoruz. Samimiyiz, iyi niyetliyiz, kardeşliğin ve milli birliğin kazanmasını istiyoruz."

Bahçeli, devamında "MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket’ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi fasa fiso" dedi.

"PKK af istemiyor" yanıtı

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat’ın "PKK kadroları, bu Hareket’in kadroları af maf istemiyor. Eve dönüş yasası falan istemiyor. Af, suç işleyenler için yapılır. Biz suç işlememişiz ki af isteyelim" sözleri de sorulan Bahçeli, soruyu şöyle yanıtladı:

"Aslında tartışmanın hiçbir yerindeyim. Doğrusunu isterseniz içi boş polemiklerle vakit kaybetmenin, beyhude yere emek ve enerji sarfetmenin lüzumsuz olduğu kanaatindeyim. Şu hususa bir itirazım yok, şayet tartışma ortamı iyi niyetle temelleniyorsa, farklı görüş ve değerlendirmeler sorumluluk ahlakı içinde tavzih ediliyorsa herhangi bir mahsur olmayacaktır. Ancak yıkıcı ve sinir uçlarıyla oynayan bir dil ve üslup eşliğinde çalı dibi yoklanıyorsa, nalına ve mıhına aynı oranda ve anda vuruluyorsa bunun kabulü pek tabii namümkündür.

"Yanlıştır, art niyetliliktir"

"Bahsettiğiniz terör örgütü mensubu, 11 Temmuz 2025 tarihinde Irak’ın Süleymaniye kırsalında silahlarını kazana atmak suretiyle yakan 30 kişilik PKK’lı grubun en önündeydi. 24 Kasım 2025 tarihinde üç kişiden müteşekkil milletvekili heyetinin İmralı’ya gidişinin üzerinden çok geçmeden bu teröristin açıklaması kamuoyuna yansıdı. Bu kapsamda telaffuz edilen iddialar ve ifadeler olgunluktan ve yapıcılıktan son derece uzaktır.

"Üstelik 27 Şubat 2025 İmralı çağrısıyla taban tabana zıttır. İmralı’ya sadakatleri esas olmalıdır. Tersini düşünmek mümkün değildir. Bölücü terör örgütünün tüm bileşenlerini bağlayan müspet açıklamanın hilafına KCK Eşbaşkanı unvanı kullanılmaktadır. Yanlıştır, art niyetliliktir, ülkemizde ve bölgemizde karanlık emelleri bulunan Siyonist-Emperyalist yapıya alenen hizmetkârlıktır. Hatta bunun bir başka adı, 'Terörsüz Türkiye' atılımlarının önünü kesmek için plan ve kurgu içinde olan odaklara maşalık yapmaktır."

(AB)