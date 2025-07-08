Bahçeli'den 'süreç' açıklaması: Bu bir devlet politikası haline gelmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

PKK'nin fesih ve silah bırakma kararına ilişkin konuşan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir" dedi. 'Devletin başı'nın süreci başarıya ulaştırmakta mükellef olduğunu söyleyen Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çabalarında her daim yanında ve arkasında olacağız. Onu yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kulandı.

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PKK’nin silah bırakması

Bahçeli, konuşmasında özetle şu başlıklara değindi:

"PKK’nin silah bırakması ve silahların Irak’ın kuzeyinde MİT’in gözetiminde teslimi artık sadece bir zaman meselesidir. Türkiye dünün derslerinden huzurlu ve güvenli bir gelecek etabına doğru geçiş aşamasındadır. Terörsüz Türkiye’den rahatsız olanların bize muavin deyip bühtan içinde olması edepsizlikle bile tanımlanmayacak çamurluk ve çirkinliktir. Herkes baksın işine, çevirsin dümenlerini, oynasınlar kağıttan kaplan rollerini. Terörsüz Türkiye hedefimiz de yeni yüzyılda yükselişimizin, barış ve kardeşliğimizin momenti olacaktır.

CHP’ye operasyon: Masumiyet karinesi esastır

Ateş olmayan yerden duman tütmeyeceğine göre, CHP’li belediye başkanlarının ve diğer faillerin üzerine atılı suçlamalar karşısında hesap vermesi kuşkusuz gerçek hukuk güvenliğinin ve hukuk üstünlüğünün sonucudur. Şunu da devamlı söylüyoruz, suçluluğu mahkeme kararıyla saptanıncaya kadar kimsenin suçlu sayılamayacağı anayasa hükmüdür. Masumiyet karinesi esastır. Adalet bir hakkında haklıya iadesidir. CHP ağaca su vermişse kaygı ve korku duymasına gerek yoktur, ancak dikene su vermişse bunun bedelini sonuna kadar ödemelidir.

"İddianameler süratla hazırlanmalı"

Açıklanan delillerin çoğunun gizli tanık ve iftiracılara dayandığı ileri sürülerek Türk yargısını yıpratmak haksızlık ve maksatlı bir saptırmadır. CHP’li belediyeli belediye başkanlarında dönen kanun dışı dolapları ifşa eden ihbarcılar ve itirafçılar gene CHP maskesi takamlardır. Bize göre iddianameler süratla hazırlanmalıdır kovuşturma safhaları eksiksiz idame ettirilecek olabilecek en kısa sürede tamamlanmalıdır. Soruşturmalarda görev alan cumhuriyet savcılarına güvenimiz tamdır.

"Yargısal süreçlerin uzaması sakıncalı"

Ne var ki tavsayan, tekleyen ve tavı kaçan yargı süreçlerinin siyasi kutuplaşmayı beslemesi, sosyal ve ekonomik sorunları doğurması muhtemel bir akıbettir. Bu nedenle yargısal süreçlerin uzaması sakıncalıdır ve buna gerek yoktur. Adli tatil yakında başlayacaktır. Eylül ayının ilk haftasıyla beraber hızlanan yargı süreçlerinin hitamında bu ağır yükü ülkemizin gündeminden çekip çıkaralım, kim suçlu kim masum görüp öğrenelim.

Özel’in ‘TRT' çağrısına destek

Hatırlarsanız CHP Genel Başkanı, duruşmaların televizyon ekranlarından canlı yayınlanmasını talep etmişti. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyi birebir takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun kara koyunun maşeri vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz. Türk milleti gerçekleri görsün, gerçekleri bilsin, hükmünü de ona göre versin diyoruz."

(AB)