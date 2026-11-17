Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sözcü TV'ye yönelik operasyonun ardından açıklama yaptı.

Bahçeli, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından salondan ayrılırken gazetecilerin Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bahçeli, "Bu sorunun sebep ve sonuçlarını Sözcü yöneticilerine sormak lazım. Orada her akşam konuşmalarına dikkat etmeden her şeyi konuşan insanlara sormak lazım" dedi.

🗣️MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin “Orada her akşam konuşmalarına dikkat etmeden her şeyi konuşan insanlara sormak lazım” dedi. https://t.co/mkcy3ZKwsm — bianet (@bianetorg_) November 17, 2026

Sözcü TV’ye kayyım atanmasına tepkiler: "Halkın haber alma hakkına darbe”

Sözcü TV'ye kayyım atanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün Sözcü TV'ye operasyon düzenlendi.

Operasyonda televizyon binasında arama yapılırken Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı ve eski Genel Müdür Asım Akgül'ün de aralarında bulunduğu dört kişi gözaltına alındı.

Sözcü TV ve Sözcü'nün internet sitesi sozcu.com.tr'ye kayyım atandı. Yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Sözcü TV, bant yayınına geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonun 2016 yılında başlatılan soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları gerekçe gösterilerek gerçekleştirildiğini açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında, Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki "FETÖ/PDY üyeliği ve terörizmin finansmanı" suçlamalarına işaret edildi.

(NÖ)