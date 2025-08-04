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Yayın Tarihi: 4 Ağustos 2025 17:03
 ~ Son Güncelleme: 4 Ağustos 2025 17:35
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Bahçeli'den komisyon çıkışı: Hayasız eleştirileri sıralayan ipsiz sapsızlar

CHP'nin komisyonun çalışma ilkeleri için yaptığı önerileri eleştiren Bahçeli, "Süreci yokuşa sürecek ön şartlar dayatması anlamsız ve mantıksız" dedi. İYİ Parti'ye de hedef alan Bahçeli, "Çuvallamaları, zamanın ve zeminin dışında kalmaları mukadderdir" çıkışında bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bahçeli'den komisyon çıkışı: Hayasız eleştirileri sıralayan ipsiz sapsızlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nin silah bırakmaya başlamasının ardından TBMM'de kurulacak komisyonun yarın yapılacak ilk toplantı öncesi yazılı bir açıklama yaptı.

MHP lideri, CHP’nin komisyona üye vermesini "değerli bir adım" olarak nitelendirererk "Üye vermesi değerli bir adım iken süreci yokuşa sürecek ön şartlar dayatması da bir o kadar anlamsız ve mantıksızdır" dedi.

"Satış ve dönüş ustası"

İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun kurulacak komisyonu "Şer Komisyonu" olarak adlandırması hakkında da konuşan Bahçeli, "Hayatının her diliminden hesap yapan, menfaat peşinde koşan, satış ve dönüş ustası bir devşirmenin millet adına bizden hesap sorma beyanı sadece akıl kaybı değil, cambazlık yaptığı ipte nasıl bir küstahlığın ve kifayetsiz muhterisliğin esiri olduğunu da belgelemiştir" ifadelerini kullandı.

"Çuvallamaları mukadderdir"

Dervişoğlu'nun partisinin Bursa'daki 'süreç karşıtı' mitingindeki ifadelerine ilişkin Bahçeli, şunları söyledi:

"Hayasız eleştirileri sıralayan ipsiz sapsızların 'Biz komisyoncu değiliz' zırvasına sığınmaları ciddiyetsiz ve değersiz bir açıklamadır... Siyonist emperyalist karanlık çevremizi sarıp istikbal ve istiklalimize organize saldırı halindeyken milli birlik ve dayanışmamızı tahkim etmek vatan, millet, namus ve mukaddesat borcudur. Bu borcu takmayan ve tanımayan, tarihin çağrısını duymayan, milletin beklentilerini önemsemeyen, dünyanın yeni şartlarını ve bölgemizin baş döndüren değişken yapısını fark edemeyenlerin çuvallamaları, zamanın ve zeminin dışında kalmaları mukadderdir. İşte o zaman Meclis’te kaçak eczane kurulduğunu söyleyen ucube, çarpık ve çamur zihniyetler acınası halleriyle ömürlerini tüketmiş olacaklardır."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Devlet Bahçeli Müsavat Dervişoğlu komisyon MHP barış ve demokratik toplum süreci
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