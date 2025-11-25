Bahçeli'den 'İmralı' çıkışı: Bizim sonumuz da varsın dar ağacı olsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmralı'daki görüşmenin ardından ilk kez konuşan Bahçeli, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin tarihi olduğunu belirtti. İmralı'ya giden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a teşekkür etti.

Bahçeli, ziyarete ilişkin tepki gösterenlere seslenerek "Neymiş bizi yargılayacaklarmış. Neymiş bizden hesap soracaklarmış. Neymiş Anayasa ve kanunlara göre suç işliyormuşuz! Siz yargılasanız yargılasanız çantacı pespayeliğinizi ve cukka düşkünlüğünüzü yargılarsınız. Şu yaşımda mertçe ve dürüstçe haykırıyorum. Yeter ki barış, huzur ve sukünet bulsun, yeter ki terör hayatımızdan kalıcı olarak sökülüp atılsın, bizim sonumuz da varsın dar ağacı olsun" dedi.

"En ciddi muhatap İmralı'dadır"

Bahçeli, Komisyonu'nun Abdullah Öcalan ile önceki gün yaptığı görüşmeye dikkat çekti:

"Terörsüz Türkiye’ sürecinin en ciddi muhattabı İmralı'dır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun geçtiğimiz cuma günü İmralı'ya gitmek üzere nitelikli çoğunlukla aldığı karar doğrultusunda MHP, AKP ve DEM Parti'den birer milletvekilinin adaya gitmesi tarihi bir gelişmedir. Bu vesileyle genel başkan yardımcımız ve İstanbul milletvekilimiz Sayın Fethi Yıldız, yine diğer milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyoruz."

'Öncü rol' vurgusu

Bahçeli, Türkiye'nin tarihsel bir eşikte olduğunu belirterek, şunları söyledi "Türkiye kendi içine kapanarak, kabuğuna sığınarak, küresel ve bölgesel gelişmeleri yedek kulübesinden izleyerek yeni yüzyıla istikamet çizemez. Hep bir adım önde olmak, dünyayı Türkçe okumak, Başkent Ankara merkezli politik dinamiklere sıkı sıkıya bağlanmak, vazgeçilmek ve önemdedir. Asıl mesele değişen dünyaya edilgen bir şekilde ayak uydurmak değil, yeni bir dünya mimarisinin taşıyıcısı, fikir ve kuvvesiyle öne çıkmak, öncü rol oynamaktır" ifadelerini kullandı.

CHP'ye tepki

Bahçeli, İmralı heyetine üye vermeyen partilere de seslenerek "CHP ve komisyonda bulunan diğer partiler İmralı’ya gitmekten sarfınazar etmişler. Varsın etsinler, hiç sorun değil, ondan bundan medet umarak terörsüz Türkiye hedefini takip etmiş olsaydık, onun bunun ağzının içine bakarak izin ve icazet arasaydık böylesi ağır bir sorunu bırakınız konuşmayı, yerimizden bile kıpırdayamazdık" dedi.

"Tek bir nefes olacağız"

Bahçeli, gelecekte yapılabilecek arayışların önlerinde durduğuna işaret ederek devamla şunları söyledi:

"Mücadelemiz milletimizi esas alan büyük bir birlik birleşme mücadelesi vermektedir. Vatanımızı temel alan büyük bir kucaklaşma ve kaynaşma mücadelesi vermektedir. Bu kapsamda gün her zamankinden daha fazla birlik ve dayanışma günüdür. Elbette gündelik yaşayış ve yaşamımızda, bir elin parmakları gibi ayrı ayrı düşüncelerimiz olabilir. Ancak eğer konu ülkemizin hali çıkarı ise bir yumruk gibi sıkılı olmaktan başka bir seçenek tanımayız. Eğer mevzu bahis olan Türkiye ise, ayrı gayrıyı bir kenara bırakıp birleşmek zorundayız. Bozgunculara, yıkıcılara fırsat vermeyeceğiz. İstismarcılara itibar etmeyeceğiz. Tahrik ve tertiplere ihtimam göstermeyeceğiz, birlik olup kucaklaşacağız. Kürt ve Türk olarak tek bir ses, tek bir nefes olacağız."

