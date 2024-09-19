Bahçeli'den gazeteciye hakaret: "Sapık ve yanlış soru sormayın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "idam cezasını" geri getirmeyi düşünüp düşünmediğini soran gazeteciye hakaret etti: "Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin."

Bahçeli: "Sabilere kıyanlar

en ağır bedelleri ödemeli"

Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı basın açıklamasında Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesi konusunda "Narin'i hunharca katlettiler. Sabilere kıyanlar en ağır bedelleri ödemeli. Değerler sistemimizi lekeleyenler art niyetlidir. Kamuoyu zamanında bilgilendirilmelidir. Aile kurumu ile ilgili endişelerimizin varlığı bilinen bir husustur. Tehlike boyutlar kazanan şiddet ateşi söndürülmeli." demişti.

Gazeteci: "İdamı gündeme getirecek misiniz?"

Lider Haber muhabiri Pelin Zengin Bahçeli'ye sorusunu yöneltirken

Bahçeli'nin konuşmasının ardından haberciler MHP Genel Başkanına sorular yönelttiler. Lider Haber muhabiri Pelin Zengin'in de konuşmasında değindiği, çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar haberlerini anımsatarak, sorduğu "Yeni dönem Anayasa çalışmalarında idamı gündeme getirme gibi bir düşünceniz var mı?" sorusu üzerine Bahçeli, haberciyi işini iyi yapmamakla eleştirdikten sonra hakarete varan ifadelerle suçladı.

Bahçeli'nin haberciye suçlamaları "Anayasa'nın oluşumu noktasındaki konuları dikkatlice takip etmediğiniz anlaşılıyor. Bizim önerilerimiz arasında olup diğer siyasi düşünce ve kuruluşlarla benimsediği takdirde niye olmasın. Olacaksa hangi mutabakatla yeni bir anayasaya kavuşalım onu düşünmeliyiz. Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin. Türk milletinin artık bundan gocunacak tarafı kalmadığı gibi utanacak tarafları başlamıştır."

Bahçeli'nin "idam" çağrıları

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargı alanına dahil olarak "idam cezası"nı Anayasa ve TCK'den kaldırdığı günden bu yana, zaman zaman idam cezasının geri getirilmesi konusunda yaptığı çıkışlarıyla biliniyor.

Dönemin Başbakanıyla 2007'de Abdullah Öcalan'ın idam edilmemesinden kimin sorumlu olduğu konusunda girdikleri çatışmada Bahçeli, Erdoğan'a "Meclis’te 129 milletvekili ile 57. koalisyon hükümetinin 3 ortağından biriydik. Allah’tan korkmaz adam; MHP’ye neden iftira ediyorsun. Sen 4 yıl 8 aydır tek başına iktidarsın. Meclis’te yeterli çoğunluğun var. Neden asmıyorsun? Senin kadar çoğunluğumuz olsaydı o zaman görecektin asılıp asılmayacağını ama astırmadılar. Engel oldular." demişti. Bahçeli muhalefette olduğu dönem boyunca idam cezasının kaldırılmasından ötürü Erdoğan'ı suçlaya gelmişti.

Bahçeli en son 2020'de, bu kez Erdoğan ile kurduğu iktidar ortaklığı sırasında da "çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının artışı" iddiasıyla idam cezasının geri getirilmesi için çağrılarda bulunmuştu.

Türk Ceza Kanunu'nun 103'üncü maddesinde düzenlenen 'Çocukların Cinsel İstismarı' başta olmak üzere, yine aynı Kanun'un 6'ncı bölümünde yer alan 'Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar' ile 309'uncu maddede düzenlenen 'Cebir ve Şiddet Kullanarak Anayasa'nın Öngördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmaya Çalışmak' suçları hakkında idam cezası getirilmesi ön yargısız şekilde değerlendirilmelidir. Hiçbir insanımız heba ve israf edilmemelidir." Bahçeli: İdam cezası alternatifsizdir

İdam cezası ne zaman kaldırıldı?

7 Mayıs 2004 tarihli 5170 sayılı Kanun ile idam cezasıyla ilgili maddeler Anayasa'dan ayıklanmış, 14 Temmuz 2004 tarihli 5218 sayılı Kanun ile de Türk Ceza Kanunu'ndan idam cezası ile ilgili maddeler çıkarılmıştı.

Lider Haber kimin? Bahçeli'nin hakaretine uğrayan habercinin çalıştığı Lider Haber, 2020’de Antalya'da bir gazeteyle girdiği medya endüstrisinde TV, radyo ve sanal mecraları da kapsayan şirketlerle büyüyerek bir medya grubu oluşturan ticari yayıncılık girişiminin bir parçası. Antalya merkezli Lider Medya Grubu, Antalyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kentin valisi ve AKP’li belediye başkanlarının kanatları altında büyümüştü. Lider Medya Grubu’nun sahibi, Erdoğan'ın gözdelerinden Hülya Koçyiğit’in damadı Ender Alkoçlar, grubun yönelimini "sosyal devlet çizgisinden ödün vermeyen, milliyetçi, muhafazakar, ve demokrat" olarak tanımlarken "objektif ve belgeye dayalı habercilik ilkesiyle yoluna devam edece[ğini]" ifade etmişti. Alkoçlar, Lider Medya'nın AKP'nin yerel hakimiyet odaklarıyla beraberliğini grubun erdemleri arasında saymakla birlikte, "gizli kapılar ardında yapılan ittifaklara, özel ajandalara, kirli pazarlıklara sessiz kalmayaca[ğını] da kaydediyordu. Lider TV, tüm dijital platformlarda yer alacağını da duyurmuştu.

(AEK)