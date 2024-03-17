Bahçeli'den Erdoğan’a: Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yaptı.

Kurultaya, AKP’den Mustafa Elitaş, Ömer Çelik, Belgin Uygur, BBP’den Bülent İspir, İYİ Parti’den Ayfer Yılmaz, DSP’den Hasan Erçelebi ile bazı siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.

Kurultayda "Milli Yükseliş İradesi" isimli yeni parti programı kabul edildi. Ayrıca delegeler genel başkanlık seçimi için oy kullandı.

Kurultaya tek aday olarak giren Devlet Bahçeli, 1295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

Burada bir konuşma yapan Bahçeli, "Bu benim final seçimim" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a “Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın Cumhur İttifakı olarak yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz" diye seslendi.

MHP ırkçılığa karşıymış

Bahçeli konuşmasında muhalefet partilerinin, devletin dayandığı kurucu ilke ve esasları yıkmak için yarıştıklarını savundu.

2023'teki genel seçimde muhalefetin hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Bahçeli, yine muhalefetin birbirini yiyip tükettiğini, sakat ve sancılı bir irade eşliğinde 31 Mart seçimlerine kara propaganda ile hazırlandıklarını öne sürdü.

CHP'nin, PKK'nın siyasallaşmasını misyon edindiğini iddia ederek partinin rehin alındığını söyledi. “CHP yönetimi, ne yapsa beyhudedir. Zira DEM'lenip PKK ile kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir" diye konuştu.

“Hiçbir milliyetçi bu kifayetsizlere oy vermez. Dünyanın en büyük Türk kentinin yıllarını çalan, bu kenti Ermenilerin sayan, Türk'ün adını anmayan, büyükşehir belediyesini sıçrama tahtası gören, vaatlerini unutan, CHP'yi Saraçhane'den yöneten malum zat için veda vakti gelip çatmıştır" dedi.

Bahçeli bu konuşmanın ardından partisinin ülkede yaşayan her insanı Türk milleti tanımı içinde kucakladığını belirtti. Üstüne soy ve ırk temelinde bir üstünlük kendi nazarlarında yok hükmünde olduğunu söyledi.

“Kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağı olan her insanımız, bizim özbeöz kardeşimizdir, milletimizin de asli unsurudur. Her türlü ayrımcılık, bölücülük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır" diye konuştu.

Bahçeli, partisinin etnik bölünmenin önüne set çekeceğini ve operasyonlara gelmeyeceğini belirterek, "Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur, buna mukabil çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu vardır." dedi.

(HA)