Bahçeli'den Erdoğan'a: Derdi vatan olan bir Cumhurbaşkanı'nın yolundan cayma hakkı yoktur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylıkla ilgili sözlerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bahçeli, Erdoğan'ın "Benim tekrar aday olma derdim yok" sözlerine ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' çıkışı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

"Yükselen, yükseldikçe aşılmaz engelleri geçen, bunun yanı sıra öteden beri kambura dönüşen ağırlıklarını birer birer hafifleten bir Türkiye tablosu dostları sevindirecek düşmanları endişelendirecek derece ve düzeydedir. Harcı vatan ve millet sevdasıyla karılmış milli yürekler bu sarih ve somut gerçekten gurur ve memnuniyet duymaktadır. Adım adım yürünen Türkiye Yüzyılı rotasında umutlarımız diri, hedeflerimiz büyük, coşku ve heyecanımız sınırsızdır" diyen Bahçeli, Erdoğan ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin özlemleri hayal olmaktan çıktı"

"Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hizmeti, geceyi gündüze katan fedakar ve haysiyetli mücadelesi samimiyetle ifade ederim ki, her türlü övgünün üstündedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ilk kez çok güçlü bir ivme kazanmıştır.

Nevzuhur sorun alanlarına rağmen ufuk ötesine kilitlenen, milli ülküleri ekonomi-politik düzlemde kifayetle kavrayıp önümüzdeki yüzyılı doğru okuyan ve yorumlayan bir yönetim anlayışı çok şükür teşekkül etmiş vaziyettedir.

Milletimizin özlemleri hayal olmaktan çıkmış haldedir. Geleceğin büyük ve süper güç Türkiye’sine kararlı, karakterli, kaliteli ve inançlı siyasi hamlelerle vasıl olmak için samimi, dürüst ve ilkeli siyasi duruş sahnelenmektedir.

"Hakkaniyetli bir hal beyanı değil"

Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı daha çok hizmetler vardır. Tarihi geriye sarmak akıl dışılıktır. Tarihin gerisine düşmek izmihlalle eşdeğerdir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın Macaristan ziyaretinin hitamında yaptığı açıklamalar arasında bulunan, “Benim tekrar aday olma derdim yok” ifadesi bizim nazarımızda adil ve hakkaniyetli bir hal beyanı değildir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Türk milletinin, yeni yüzyılın yol haritasını çizen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çok ihtiyacı olduğu tartışmasız bir tarih ve hayat gerçeğidir. Derdi vatan ve millet olan bir Cumhurbaşkanının yolundan caymaya hakkı yoktur. Kaldı ki bu durum bugünkü şartlarda ne ülke ne de bölgesel ve küresel gelişmelerle uyumludur. Terörsüz Türkiye’de aşılacak nice merhale söz konusudur.

CHP’den Erdoğan’a yanıt: Anayasayı tanımayanla anayasa yapılmaz

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurum ve kurallarıyla kökleşmesi hususunda elbirliğiyle yapacağımız pek çok şey olduğu her türlü izahtan varestedir. Bulanık suda balık avlama merakında olan kriz ve kaos müellifi siyaset bezirganlarının el ovuşturmasına, bozgun heveslerinin azgınlaşmasına, yapılanı yıkmak için pusuya yatmalarına göz yumacak bir vicdan ve siyasi ahlak Milliyetçi Hareket Partisi’nde ve Cumhur İttifakı’nda olması baştan ayağa muhal bir hayaldir.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sadağından çekilip fırlattığı ok menziline ulaşmalıdır. Bunun için zatı devletlerinin varlığı olmazsa olmaz değer ve önemdedir."

Erdoğan ne demişti? Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni anayasayı kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok" demişti. CHP'ye yeni anayasa için "Gelin el ele verelim" çağrısı yapan Erdoğan, "İlk dört madde ile ilgili herhangi bir sorun yok. Yani AK Parti olarak bizim böyle bir sorunumuz yok ve diğer siyasi partilerin de hemen hemen birçoğunun böyle bir sorunu yok. Ortada ilk dört madde ile ilgili bir sorun olmadığına göre, sadece yol haritasını belirleyeceğiz. Süratle heyetlerimizi oluşturabiliriz" diye konuşmuştu.

(AB)