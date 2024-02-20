Bahçeli'den Danıştay'a tepki: FETÖ'cüleri göreve iade etmek vatana ihanettir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, Danıştay'ın, “FETÖ”den yargılanan yargı mensupları için verilen göreve iade kararına tepki gösterdi ve Danıştay’ı hedef aldı.

Danıştay’ın kararının “tehlikeli ve sakıncalı” olduğunu öne süren Bahçeli, “Özellikle AYM’nin Danıştay’ın verdiği bazı kararların doğrudan devlet onuruna zarar verdiği açıktır. Danıştay 5. Dairesi’nin FETÖ’den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğe iade eden kararı çok tehlikelidir, hukuku temeli yoktur. Allahtan HSK devreye girmiş 387 kişi hakkında inceleme başlatmış gerekli itirazlar yapılmıştır” dedi.

"Türk hukuk sistemi zehirlenmişti"

Danıştay’ı “vatana ihanet etmekle” suçlayan Bahçeli, devamında şunları söyledi:

"AYM ile Danıştay kararları devlet onuruna, milli birlik ve varlığına zarar verdiği açıktır. Fiyat anarşistleri ile ilgili üç maymunun oynanması iki yüzlülüktür. Cari dengenin bozulması için el ovuşturan, fiyatları yukarı çekenlerin ve bunları arkasındaki FETÖ'cülerin hesabı sorulmadan sosyal ve ekonomik huzur nasıl temin edilecek.

15 Temmuz sonrasında hain örgütle ilişkisi belirlenen 4 bine yakın hakim savcı meslekten ihraç edildi. Türk hukuk sistemi zehirlenmişti. Danıştay'ın kararı tehlikelidir, sakıncalıdır. Bu dairenin göreve iade kararı verdiği kişiler arasında bylock listesinde adı geçenlerin olması nasıl izah edilecektir. Bu karar alınırken 5. Daire üyeleri maklube mi yiyorlar haşhaşilerin vaazlarını mı dinliyorlardır. FETÖ'cüleri göreve iade etmek vatana ihanet, cinayet değil midir? FETÖ'nün propogandasına çanak tutulması, tiyatro denilmesi alçaklığın dibidir. "

"Muhalefet ya değişecek ya da millet defterini dürüyecek"

Bahçeli, bu haftaki konuşmasında da yine CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti’yi hedef aldı.

“CHP kayışı koparmıştır” diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye artık eski Türkiye değildir. Ya muhalefet değişecek ya da millet bu muhalefetin defterini dürecektir. Beka mücadelesini hafife almaları ağır yaralı ve yüreksiz siyasetin ifşasından başka bir şey değildir. CHP sadece kendi içinde kavgalı değil Türk milleti ile sorunludur. Yedek kulübesine çekilmesi milli bir görevdir. Demlenmiş CHP'nin doğrusu ile yanlışı birbirine karışmıştır. DEM artık CHP'nin kumanda odasına kadar nüfuz etmiştir.

Kimin aday yapılıp yapılmayacağına kadar müdahil olmuştur. Adı konulmamış kokuşmuş ilişki CHP'nin iç yüzünü deşifre etmiştir. Özgür Bey’in iradesi ve şifreleri DEM'in eline geçmiştir. Türkiye'yi devirmeye çalışanlara Türk milleti müsaade etmeyecektir. Atatürk'ün anılarını hiçe sayanları, Türklüğü rafa kaldıranları, İstanbul'u Ermeni şehri ilan edenleri Türk milleti affetmeyecektir. Etnik ayrımcılığını kamçılamak milliyetsizlerin ağzıdır. CHP ekseninden kaymış, kayış koparmıştır.”

(RT)