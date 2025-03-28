Bahçeli'den bayram mesajı: Maskeli şehir eşkıyaları sahneye çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı Şeker Bayramı mesaj yayınladı.

Bahçeli, mesajında PKK lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan eylemlere değindi.

“Milli hedefimiz ülkemizi kalıcı olarak bayram yerine dönüştürmek” diyen Bahçeli, “Hiçbir tuzak, hiçbir kumpas, hiçbir komplo, hiçbir kumandalı tertip kararlılığımızı sekteye uğratamayacaktır. Elbette terörsüz Türkiye gaye ve gayretinden ürken, korkulu rüyalar gören iç ve dış mihraklar vardır ve bu mayası lekeli güruh son günlerde iyice ayyuka çıkmıştır" dedi.

Uzun bir açıklamaya yapan Bahçeli, "Barış, demokrasi ve kardeşlik azmimizi hazmedemeyen, bununla da kalmayıp tarihsel nitelikli gelişmeleri baltalamak ve budamak maksadıyla organize eylem halinde bulunanlar pisliğe konan sinekler gibi ortalığa üşüşmüşlerdir. Terörsüz Türkiye amaç ve arzusunu bulandırmak, hatta belini kırmak için beşinci kol faaliyeti dış bağlantılı şekilde devrededir" diye devam etti.

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"Tazyikli faşizan kalkışma"

İmamoğlu eylemlerine ismini vermeden değinen Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Özer'i "kaos sever" olarak şuçlayan Bahçeli, devamında şöyle dedi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde tuz kokmuş; yolsuzluk, rüşvet ve hırsızlık iddiaları şüyu vukuundan beter sözünü akıllara düşürmüştür. 19 Mart 2025 ile 23 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye’yi sokaklara sıkıştırmak ve nefes alamaz hale getirmek amacıyla dışarıdan tazyikli faşizan bir kalkışma yaşanmıştır.

CHP Genel Başkanı ve kaos sever yandaşlarının günlerce Saraçhane’de tepişmeleri, yaygın ve yoğun kriz sarmalı oluşturarak toplumsal bünyeye teşmil gayretleri hiçbir demokratik ve medeni ülkede görülmemiş ilkesiz ve iffetsiz bir zorbalıktır. Türkiye’de hak arayışlarının yolu bellidir ve herkese açıktır.

Bilhassa yerli ve milli firmalarla bazı medya kuruluşlarının boykot edilmesiyle ilgili telkin ve telaffuzu Özgür Özel’in zıvanadan çıktığının aleni işaretidir. CHP’nin başını çektiği karanlık protestolar demokratik nitelikten daha çok despotik, değersiz, dengesiz ve son derece tehdit içeriklidir."

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Gezi ile karşılaştırdı

Eylemleri, Gezi Direnişi ile karşılaştıran Bahçeli, CHP'nin boykot kararına da değindi ve şunları söyledi:

"Tıpkı Gezi Parkı olaylarında olduğu ve yaşandığı üzere, Türkiye ekonomisi hedef alınmıştır. 12 farklı örgüt CHP’nin kanatları altına sığınarak sokak aralarında zehir ve zillet saçmıştır. Maskeli şehir eşkıyaları sahneye çıkmıştır.

Ülkemizin itibarı, demokrasi ve hukuk güvenliği hedef yapılmıştır. Üniversiteler karıştırılmak istenmiştir.Boykot ile işgalin aynı uçuruma açıldığı bilinen bir gerçektir. Kaldı ki, Merhum İsmet İnönü’nün, 'boykot da bir işgal de bir' sözü milli hafızalardadır. CHP’nin gizil ve gizli hesabı iktidarı sokakla devirmek, 15 Temmuz’a benzer şekilde işgal girişimlerinin fitilini tutuşturmaktır.

CHP’lilerin birbirini sattığı, birbirinin kuyusunu kazdığı, altı ok suretli itirafçıların parti içinde rakip gördüğü kimselerin kirli çamaşırlarını döktüğü biliniyorken, bir hukuki meseleyi saptırmak, asıl anlam dairesinden koparmak masum ve makul bir tercih olarak değerlendirilemeyecektir."

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(RT)