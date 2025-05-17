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Yayın Tarihi: 17 Mayıs 2025 09:41
 ~ Son Güncelleme: 17 Mayıs 2025 09:53
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Bahçeli'den 'barış' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meral Danış Beştaş'ın katıldığı canlı yayına mesaj yollayarak, "Barışın ilk kanadı Öcalan'ın çağrısıyla kendisini gösterdi" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bahçeli'den 'barış' mesajı

DEM Parti Erzzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Haberturk'te katıldığı programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli mesaj gönderdi.

Dün akşam devam eden yayında MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Bahçeli adına mesaj gönderdi. Mesajı programda Hülya Hökenek okudu.

Bahçeli'nin okunan mesajı şöyle:

"Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı ve bugün geldiğimiz fesih kararıyla kendisini kesin gösterdi. İki kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve terörsüz Türkiye hedefimize erişmek için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mahal yok."

(ED)

Haber Yeri
İstanbul
Öcalan'ın çağrısı Devlet Bahçelî dem parti barış ve demokratik toplum çağrısı
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