Bahçeli'den ABD'ye Maduro tepkisi: Karayip Korsanları filmi gerçek oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro operasyonuna tepki gösterdi. Maduro’nun dünyanın gözünün önünde kaçırıldığını söyleyen Bahçeli, "yapılan saldırı hukuk dışı" dedi.

Bahçeli, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu kaçırmasına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Bu sineye çekilecek bir durum değildir. 15 Temmuz ihanetiyle benzerlik taşıyor" dedi. Bahçeli ayrıca, "Bu müfrit ve mütehakkim tablonun ülkemizde yaşanan 15 Temmuz ihanetiyle benzerliği de dikkat çekicidir" dedi.

Erdoğan Trump ile görüştü

Bahçeli, "Uluslararası hukuk uzun senedir çöp tenekesinin dibindedir" diyerek sözlerine başladı, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra küresel emperyalizmin hukuku hiçe saydığını belirtti:

"Hukukun gücü yerine güçlülerin hukukunun amir ve tabi olması yeni bir durum değildir. Bu nasıl olur demeyin. Maalesef olmuştur."

Karayip korsanları benzetmesi

Bahçeli, 2 Ocak’ı 3 Ocak’a bağlayan gece yaşananları, modern çağın korsanlığı olarak niteledi:

"21. yüzyılın 2. çeyreğinin daha ikinci gününde tarihte belki de hiç tesadüf edilmeyen bir haydutluk, bir korsanlık, bir insan kaldırma, bir insan kaçırma vakası yaşanmıştır. Beyaz perdede ya da televizyonlarda izlediğimiz Karayip Korsanları filmi resmen ve alen tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiş, film seti Venezuela'nın başkenti Karakas'ta kurulmuştur."

"Sadece kınamıyor lanetliyorum"

Bahçeli, seçilmiş bir devlet başkanına yönelik bu müdahaleyi kınadı ve şöyle devam etti:

"Öncelikle seçimle göreve gelmiş, egemen eşitliği uluslararası camiada hukuken tescillenmiş Venezuela'nın Devlet Başkanı Maduro'ya karşı yapılan gayrimeşru ve hukuk dışı saldırıyı nefretle, şiddetle ve her yönüyle sadece kınamıyor hepten lanetliyorum. Bu ayıp bu ahlaki yıkım bu zalimlik, bu hukuk tanımazlık, bu insan hakları karşıtlığı, bu kabalık, bu skandal eylem, bu müteahakkim zorbalık hiç kimseye hak, hiçbir ülkenin de imtiyazı değildir."

15 Temmuz benzetmesi

Bahçeli, Maduro’ya yapılan operasyonun Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle benzerlik taşıdığını söyledi:

"Bu müfrit ve mütehakkim tablonun ülkemizde yaşanan 15 Temmuz ihanetiyle benzerliği de dikkat çekicidir. Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ eliyle gerçekleştirilen kalkışmada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'te bulunurken doğrudan kendisine yönelik sergilenen aşağılık girişimdeki yöntemle bugün Maduro'yu hedef alan yöntem birbirinin aynısıdır.

"Trump'ın sağduyusu, akli ve ahlaki melekeleri buharlaşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanının Venezuela'yı biz yöneteceğiz demesi enerji kaynaklarına çökme mesajı yenilenmiş, sömürgeciliğin yeni baştan kurgulanan emperyalist yayılmacılığının dekoratif karanlık yüzünü deşifre etmiştir."

ABD konresine seslendi

Bahçeli, ABD Kongresi’ne çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Birleşik Devletleri Kongresi acilen devreye girmeli Trump yönetiminin anayasa ve uluslararası hukuka aykırı siyasi ve askeri tasarruflarını sona erdirecek kararları hızla ve sırasıyla almalıdır. Maduro ülkesine iade edilmelidir. Venezuelalıların kaderi bu ülkenin halkı tarafından tayin edilmelidir."

"Birlik ve beraberlik mesajı"

Bahçeli, konuşmasının sonunda Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çekti:

"Şimdi anlaşıldı mı iç cephemizi tahkim etmedeki samimi gayret ve gayemiz? Şimdi anlaşıldı mı terörsüz Türkiye hedefindeki ısrar ve irademiz? Şimdi anlaşıldı mı Milli Birlik, kardeşlik ve dayanışma azmimizi savunmamızdaki tavizsiz karar ve kararlılığımız?"

SDG ve Suriye mesajı

SDG ve Suriye hakkında mesaj veren Bahçeli, "Suriye’de geciken ve ertelenen entegrasyon sürecinin bir an evvel gerçekleşmesi, 27 Şubat İmralı çağrısına müzahir gelişmelerin ortaya çıkması lazımdır. SDG/YPG’nin müzakere edilemez talepleri gündeme taşıması akıllara evvela uzlaşmadan kaçmak için mazeret ürettiğini getirmektedir. Bu yanlıştır, istikrar ve huzur hedeflerini sekteye uğratmaktadır" ifadelerini kullandı.

"SDG/YPG’nin İsrail’in dümen suyuna girmesi, bu Siyonist alçaklık tarafından Mazlum Abdi’nin PKK’nın kurucu önderliği yerine hazırlanıyor görüntüsü çözümsüzlüğü ve kaosu sertleştirecektir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Ya mutabakatla ya da zorla Suriye’nin üniter yapısı, siyasi ve toprak bütünlüğü kategorik olarak tesis edilmeli, bilhassa Arap aşiretleri Şam yönetiminin önşartsız yanında durmalıdır. Suriye’de İsrail planları bozulacaktır. Bu Siyonist şımarıklığın DEAŞ kartını masaya sürüp Türkiye üzerinde istihbarat operasyonları ve terörist faaliyetler yürütmesinin bedeli de çok ama çok ağır olacaktır."

(AB)