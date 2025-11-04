Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda kriz olduğu iddialarına sert tepki gösterdiği grup toplantısı çıkışında Demirtaş'la ilgili kritik bir çıkış yaptı.

"Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır"

Bahçeli, gazetecilerin AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği "hak ihlali" kararını kesinleştirmesine ilişkin sorusuna "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır" dedi.

Demirtaş hakkında "hak ihlali" kararı vererek "derhal tahliyesine" hükmeden AİHM, Türkiye'nin itirazını dün reddetti. Böylece, AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu. Öte yandan bugün, Demirtaş'ın cezaevinde 9. yılı doldu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Biz her haneye huzur ve bereket penceresini açacağız. Bunun için geceyi gündüze katacağız. Dertleri bileceğiz, yüreklere gireceğiz. Dertler sağanak olsa da biz varız ve buradayız. Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'yız.

İsrail, soykırım sürecini alçakça devam ettirmiştir. Sivil yerleşim yerlerini yine vurmuştur. İsrail sözüne, imzasına ve vaatlerine itibar edilmeyecek bir ülke olduğunu tescillemiştir. Ateşkes kararının alınmasından bu yana 254 savunmasız insan hayattan koparılmıştır. ABD Başkanı'nın Gazze'deki ateşkesle ilgili 'kırılgan değil çok sağlam' sözleri de gerçeklerle bağını koparan, hayal alemine dalan, keyfi ve tarafgil konuşan bir siyasetçinin bitmek bilmeyen hezeyanıdır.

Suçlular hesap vermemişken, iki devletli model gerçekleşmemişken bu sefir, İsrail ile işbirliği içinde olacağımızı neye dayanarak, hangi hak ve yetkiyle iddia etmektedir! Ülkemizde görev yapan dış misyon görevlilerinin yerini yurdunu bilmesi lazımdır! Hak ve hudud aşımına asla girmemeleri asıldır, kaçınılmazdır.

Aynı yerde bulunmak aynı nitelikte olmanın göstergesi değildir. Bizim zehirle işimiz yok, biz huzurun müdafiyiz, biz milli birlik ve beraberliğin kıyamete kadar sürdürmenin hedefinin azim ve kararlılığındayız.

İmralı çağrısı

Ok yaydan çıkmış, kutlu hedefe yönelmiştir. Terörsüz Türkiye huzur ve barış içinde yaşayan mutlu Türkiye'dir. TBMM'de kurulan Komisyon çalışmalarının sonuna gelmiştir. Elbette PKK'nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş, düşünce ve kanaatleri alınmalı, konuyla ilgili günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalıdır.

Meclis'te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı'ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP, böyle bir heyete katılmaya hazırdır.

