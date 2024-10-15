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Yayın Tarihi: 15 Ekim 2024 12:27
 ~ Son Güncelleme: 15 Ekim 2024 12:44
2 dk Okuma

Bahçeli: DEM Parti'ye uzattığım el yanlış yorumlanmasın

Meclis grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, "Günlerdir uzattığım elden farklı sonuçlar çıkarıp, uyduruk yorumları yapanlar yanlışın pençesine düşmüşlerdir. Elimi vatan ve devlet için uzattım. Elimizi bir süreç için değil, kardeşlik için uzattık" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bahçeli: DEM Parti'ye uzattığım el yanlış yorumlanmasın
*Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, DEM Partililer ile tokalaştıktan sonra başlaya "yeni dönem” tartışmalarına ilişkin açıklamalarını devam ettirdi.

"Biz elimizi bir süreç için değil, kardeşlik için uzattık" diyen Bahçeli, “devletin PKK ile masaya oturmayacağını” söyledi.

Bahçeli, ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasanın ilk 4 maddesi hakkındaki açıklamalarına da isim vermeden tepki gösterdi ve "Anayasanın ilk 4 maddesini sulandırmak gizli saklı emellerin tezahürüdür. Buna izin veremeyiz" dedi.

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PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunan Bahçeli’nin konuşması özetle şöyle:

“Yeri gelir elimi uzatır müşterek ve milli değerlerde toplanma çağrısı yaparım, yeri gelir başımı uzatır şehadet şerbetinden kana kana içerim. Ancak bu elin yanlış yorumlanmasını, açılan kollarımın ihanet saklanacağı ithamını affetmem. 1984'ten beri devam eden PKK terörünün nasıl bir yıkıma yol açtığını en iyi bilenlerdeniz. Terörle siyaset arasında bağlantı yoktur.

Devletin terörle masaya oturmasını kimse beklemesin. Devlet terör örgütüyle müzakere etmez kıran kırana mücadele eder. Bu elin yanlış yorumlanmasını asla affetmem. Uzattığım el hesapsız, samimi ve iyi niyetli bir eldir, Türkiye'de, Türk milletinde birleşelim tebliğidir.

Günlerdir uzattığım elden farklı sonuçlar çıkarıp, uyduruk yorumları yapanlar yanlışın pençesine düşmüşlerdir. Elimi vatan ve devlet için uzattım. Elimizi bir süreç için değil, kardeşlik için uzattık.

Hodri meydan; kana değil, kardeşliğe susadığını göstersinler. CHP yönetimi cevap versin, dört parçalı Kürdistan'ın kurulmasından yana mısınız değil misiniz açıklayın da görelim. Türkiye'ye getirilirken 'her türlü hizmete açığım' diyen teröristbaşı çıksın terörü bitirdiğini ilan etsin.

...

19 Kasım 2006 tarihinde yaptığımız 8.Olağan Büyük Kurultayımızda demiştim ki;Terör çıkmazına saplanarak Türkiye’ye ihanet eden her kademedeki PKK militanları için yegâne çıkış yolu,1 - Terör eylemlerine koşulsuz olarak derhal son vermek,2- Silahlarıyla dağdan inip Türkiye Cumhuriyeti devletine teslim olmak,3- Türk adaletinin vereceği hükme razı olarak cezalarını çekmek olacaktır."


(RT/Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
Devlet Bahçeli dem parti
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