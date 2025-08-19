Bahçeli: Davaların bir an evvel adalet ruhuna uygun şekilde sonuçlanmasını arzuluyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Aydın mitinginde yaptığı konuşmaya yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Bahçeli, Özel’in sözlerini “asılsız, yanıltıcı ve siyasi kültürü tahrip edici” olarak nitelendirerek CHP yönetimindeki belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet iddialarının açıkça ortada olduğunu ileri sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden “soygun düzeni” kurulduğunu savunan Bahçeli, mevcut soruşturmaların ve delillerin önemine dikkat çekti.

MHP lideri, CHP’nin suçlamalar yöneltmek yerine yargı sürecine katkı sunması gerektiğini belirterek, “CHP’nin yönetimde olduğu belediyelerde haksız kazanç ve yasa dışı ilişkilerin varlığı artık inkar edilemez hale gelmiştir” dedi.

Bahçeli, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu vurgularken, davaların geciktirilmesinin siyasi istismar ve kutuplaşmayı artıracağına dikkat çekti.

"Hiçbir ülkücü kiralık katil ya da suikastçı olarak tanımlanamaz”

Açıklamasında, CHP lideri Özel’in mitingde kullandığı ifadelerden de rahatsızlığını dile getiren Bahçeli, partisiyle ilişkilendirilen Selahattin Yılmaz hakkında yapılan yorumlara sert tepki gösterdi. “Selahattin Yılmaz ülküdaşım ve dava arkadaşımdır. Hiçbir ülkücü kiralık katil ya da suikastçı olarak tanımlanamaz” dedi.

Bahçeli, Özgür Özel’e, MHP’ye yönelik iddialar yerine “CHP içindeki yolsuzluklarla” ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Bahçeli son olarak, “..Milliyetçi Hareket Partisi görülen ve yürüyen davaların bir an evvel adalet ruhuna muvafık halde sonuçlanmasını, doğal olarak objektif hükmün açıklanmasını arzulamaktadır. Uzayan ve uzatılan soruşturma ve kovuşturmaların siyasi istismara maruz kalması, organize yıpratma kampanyalarına uğraması, kutuplaşma dinamiklerini tetiklemesi kaçınılmazdır..." dedi.

(EMK)