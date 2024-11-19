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Yayın Tarihi: 19 Kasım 2024 12:03
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2024 12:27
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Bahçeli: Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılık yok

Meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir."

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Bahçeli: Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılık yok
*Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  partisinin Meclis grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında görüş ayrılığı olduğuna ilişkin iddialara sert tepki gösteren Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızla aramızda sarsılmaz bir bağ var. Fitne yayan siyasetçileri, gazetecileri, bölücü ve FETÖ'cü mihrakları, casusları rezil rüsva etmek için sabırla bekliyoruz" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhur İttifakı’nda görüş ayrılığı olup olmadığını günlerdir yazıp çizenler, boşa koyup dolu tutmanın kurnazlığına sapanlar gündemi epey şekilde meşgul etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki derin ve karşılıksız bağı; ahlaki, samimi ve dostane diyaloğu sorgulamak ve sulandırmak gayesiyle maske üstüne maske takan, kılıktan kılığa giren köşe başı fitne bazları iyice azıtmaktadır.

Cumhur İttifakı, malum kötü niyet ve kötürüm tıynet sahiplerinin anlayıp da itiraf edemeyeceği kadar vatan ve millet sevdasıyla hemhal olmuştur. Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti’dir.

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"Siyasetimiz rehin altında hiç değildir"

Cumhur İttifakı Türk milletinin özüdür, özgüvenidir. Cumhur İttifak istiklalin muhafızı, istikbalin mimarıdır. Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye Yüzyılının yegâne müdafisidir. Yedi düvel topuyla tüfeğiyle, nefretiyle, nifakıyla, şirkiyle, şiddetiyle üzerimize gelse bile ilke ve irademizden milim taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Başkaları gibi soluğumuz kısa ve kesik değildir.

Başkaları gibi irademiz hacizli, siyasetimiz rehin altında hiç değildir. Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden, siyaseti sokak dedikodusuna çeviren, ittifakımıza çamur atmaya kalkışan ahmaklara, asalaklara, arsızlara en küçük geri adımımız söz konusu olursa diyorum ki, gök girsin kızıl çıksın.

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"Fitne siyasetçi, FETÖ'cü, bölücü mihraklar..."

Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya farelerini, FETÖ’cü hainleri, bölücü mihrakları, dış bağlantılı casusları, köksüzleri, kimliksizleri, millet ve milliyet hasımlarını rezil rüsva etmek için uygun zamanı sabrın gücüyle, Allah’ın inayetiyle, milletimizin metanetiyle bekliyoruz.

Son günlerde tartışmaların odağında yer alan bazı açıklamalarımdan Sayın Cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran, aramızda bir anlaşmazlık çıkıp çıkmadığını yorumlayan zevata diyeceğim öz itibariyle şudur: Mevzubahis vatan, bayrak, millet ve devlet-i ebed müddetse Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdir."

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Devlet Bahçeli
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