Bahçeli, CHP'yi hedef aldı: CHP'nin DEM'lenmesi, çayın dem alması gibi değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında CHP yönetimi ve Özgür Özel'i hedef aldı.

CHP’yi DEM Parti üzerinden hedef alan Bahçeli, “CHP'yi DEM'leyen DEM'lemiş, deney tüpü veya tek kullanımlık çay poşeti gibi kullanan kullanmış, kısaca çok yazık etmişlerdi” dedi.

Bahçeli’nin konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"Şayet herhangi bir sancın yoksa net söyle, özne yüklem uyumsuzu cümleler kurma. Senin için de bir bardak çay ayıralım ama demi çaydan başka bir maksatla istersen kusura kalma, duyacağın laflara ise sakın alınma. Söylediğimiz sözler sana ağır geliyorsa üzülme, bu sene olmadı, seneye hazmedersin. Adam yerine koyup bir bardak çay ikram etsek de kısa süre sonra seni ve zihniyetini koyduğumuz yerde bulamayacağımızın farkındayız.

"Demli çay baş göz üstüne ama..."

Demli çay baş göz üstüne ama DEM'lenmiş, devrilmiş, dejenere olmuş bir siyasete elbette ve her zaman 'hayır' diyorum ve demeyi de sürdüreceğiz. CHP'nin DEM'lenmesi, çayın dem alması gibi değildir. Bu DEM, başka bir demdir, kime değerse değirmen gibi öğütmekte, yeminli Türkiye düşmanlarına yem etmektedir. CHP'yi DEM'leyen DEM'lemiş, deney tüpü veya tek kullanımlık çay poşeti gibi kullanan kullanmış, kısaca çok yazık etmişlerdir.

"Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak"

31 Mart seçimlerine 48 gün kala CHP gizli pazarlıklar içine girmiştir. Saklı gerçekler kirli ilişki ağları dikkatten kaçmayacaktır. 31 Mart seçimlerinde alayının foyası ortaya çıkacaktır. DEM’in ayak oyunları hiçbir işe yaramayacaktır. Demlenmiş CHP Türkiye’den kopmuştur.

Görevdeyken muhalefet etmiş olsak da sınıf arkadaşım Sayın Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak, adam edip siyasete taşıdıklarının vefasızlığı bumerang gibi bir gün ters dönecektir. 31 Mart'ta Türk milleti kargaşa ve kaos imal eden partilere sandıkta nal toplatacaktır.”